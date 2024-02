Fedez e Chiara Ferragni si ritrovano a San Valentino. Le foto insieme (nel segno del low profile)

Milano – Fedez e Chiara Ferragni si sono ritrovati per festeggiare insieme San Valentino. Dopo aver trascorso alcuni giorni negli Usa per lavoro il rapper è rientrato da Miami ricongiungendosi con il resto della famiglia a Milano. Su Instagram l’imprenditrice digitale ha postato una foto con il outfit per la festa degli innamorati mentre Fedez ha condiviso nelle storie uno scatto insieme alla compagna in ascensore e un breve video della cena romantica (con tavolo cosparso da petali di rose) da Carlo Cracco, in Galleria.

Sebbene gli scatti di coppia siano diventati ormai una rarità (soprattutto pensando alla frequenza con cui venivano postati negli scorsi mesi) le storie del 14 febbraio smentiscono (nuovamente) le voci secondo le quali la coppia starebbe attraversando un momento non facile. Dopo il caso pandoro è certamente (e inevitabilmente) cambiato il modo di comunicare la vita di coppia: dalla proposta di matrimonio sul palco dell’Arena di Verona nel maggio 2007 sembrano passati anni luce.

Se è vero che che anche dopo il Festival di Sanremo (con la querelle del bacio con Rosa Chemical) ci fu un lungo momento di silenzio sui social ora il cambiamento nel modo di raccontarsi sembra diventato più strutturale. Una lama a doppio taglio: la scelta di una esposizione centellinata ha come suo effetto anche quello di spiazzare i fedeli seguaci dei Ferragnez (che seguono il rapper e l’influencer dai tempi dei primi avvicinamenti scattati – ça va sans dire – su Instagram) e di prestare il fianco agli inevitabili rumors sulla tenuta di coppia.