Chiara Ferragni e Fedez, l’ultima apparizione social insieme: foto e storie Instagram

Milano, 22 febbraio 2024 – Chiara Ferragni e Fedez stanno ancora insieme o si sono lasciati? Le loro ultime mosse sui social disseminano indizi che potrebbero far pensare alla fine della loro relazione, ma dai due diretti interessati non arrivano conferme o smentite.

A quando risale la loro ultima apparizione pubblica insieme? Circa una settimana fa: era il 17 febbraio e i Ferragnez si trovavano con i figli, Leone e Vittoria, all'agriturismo Ferdy Wild in Val Brembana. Un pomeriggio sereno immersi nella natura e tra gli animali della fattoria in un luogo molto amato dall’imprenditrice digitale tanto da tornarci spesso, soprattutto nei momenti di crisi.

Fedez e Chiara Ferragni con la piccola Vittoria (Foto Instagram)

Tre giorni prima, invece, nel giorno di San Valentino, Chiara e Fedez si erano mostrati da soli, durante una romantica cena (con tavolo cosparso da petali di rose).

Fedez e Chiara Ferragni insieme a San Valentino (da Instagram @Fedez)

E l’ultima fotografia postata (e non durata 24 ore) sui rispettivi profili Instagram? In quello di Chiara Ferragni risale al 10 dicembre scorso, pochi giorni prima dell’esplosione del pandoro gate (l’imprenditrice è finita nella bufera per le attività delle aziende da lei gestite, inchiesta su cui si sta ancora indagando, ndr). Lo scatto immortala la coppia sulla neve, dopo una serata trascorsa in uno chalet a Sankt Moritz, con accanto la didascalia: “A beautiful Saturday night” (“un bellissimo sabato sera”).

Fedez e Chiara Ferragni (Foto Instagram)

Stessa data per Fedez. In occasione del fine settimana in montagna, il cantante pubblica una foto dove appaiono lui e sua moglie, in un atteggiamento molto intimo, abbracciati, davanti allo specchio della suite a cinque stelle. A corredo una sola parola: “Noi”.

Chiara Ferragni e Fedez (Foto isntagram)

Possibile che la storia sia davvero finita e Chiara e Fedez volessero solo distogliere l’attenzione dalla crisi di famiglia con queste fotografie? Possiamo solo aspettare il prossimo post...