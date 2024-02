Fedez e Ferragni, “anatomia di una caduta”: tutti i meme sulla separazione

Milano, 23 febbraio 2024 – La notizia della rottura tra Fedez e Chiara Ferragni ha popolato i giornali e il web, tra opinioni, soffiate e riflessioni pure profonde su un fatto che dovrebbe essere (e rimanere) privato. Ma tra long article e post di commiato non si possono non citare i meme dissacratori e ironici sulla fine della relazione tra i due.

Per il rapper e l’influencer, che si sono conosciuti grazie al famoso verso scritto da Fedez (“Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John”), i social sono stati la principale fonte di reddito di questi anni ma si sa, come il web innalza, così abbassa con la velocità di un mi piace e così la coppia più seguita d’Italia è finita per essere il soggetto dei meme più divertenti in rete. Eccone alcuni.

Da Fedez a Fedex

La nota società di trasporti specializzata in spedizioni espresse si chiama FedEx, abbreviazione sillabica del nome originale della compagnia: Federal Express. È un attimo che da Fedez si passi a Fed-ex.

Il marchio della società di trasporti Fedex

Riconciliarsi con una pesca, anzi con un avocado

A fine anno la pubblicità di Esselunga ha fatto chiacchierare e polemizzare per rappresentare una famiglia costituita da genitori separati che si riconciliavano con una pesca. Ora che Fedez e Ferragni si trovano nella stessa situazione, i social hanno immaginato che il rapper dia al figlio un segno di resa come la pesca… Quindi in questo caso un avocado, che Ferragni ha anche tatuato sul braccio.

Il meme sulla pubblicità Esselunga dove Fedez dà al figlio l'avocado al posto della pesca

Pensati libero

In pochi si sono dimenticati la famosa entrata di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023: inutile dire che al posto di “Pensati libera”, la stola di Ferragni è stata reinterpretata nei modi più stravaganti.

"Pensati con l'assegno di mantenimento"

La stola di Ferragni indossata da Fedez "Pensati single"

Dall’inganno della cadrega all’inganno della separazione

Immancabile il cenno all’inganno della cadrega, del famoso trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Per tastare l’attenzione di fan e non, per qualcuno la coppia ha creato la separazione ad hoc.

Il meme sull'inganno della cadrega di Aldo, Giovanni e Giacomo

“Vi siete separati?” “Si ma niente di serio”

Le battute di Aldo Giovanni e Giacomo stanno bene su tutto, anche sulla separazione dell’anno: i social hanno ripreso la battuta di Giacomo in “Tre uomini e una gamba” in cui minimizza il fatto che stia per sposarsi.

Il meme che riprende la famosa scena di "Tre uomini e una gamba" di Aldo, Giovanni e Giacomo

Il Diavolo veste Prada

Nel film del 2006 Meryl Streep veste i panni di una temutissima direttrice di una rivista di moda che crolla solo nel momento in cui i giornali parlano della sua separazione dal marito. Un po’ sulla falsa riga di quello che potrebbe dire Ferragni della sua separazione.

La scena de "Il diavolo veste Prada" con Meryl Streep

La fine delle collaborazioni

Dopo lo scandalo Balocco, il team di Chiara Ferragni ha dovuto incassare la cessazione dei rapporti con alcune aziende con cui collaborava: la mancata trasparenza ha fatto allontanare Safilo, Coca Cola e Pigna: e da ieri anche Fedez stesso.

Il tweet di Osho: "Dopo Safilo, Coca Cola e Pigna, anche Fedez interrompe la collaborazione con Ferragni"

La liaison con Rosa Chemical

Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez a Sanremo 2023 aveva fatto chiacchierare più della scelta del vincitore del Festival. I social ironizzano sulla presunta liaison tra i due, che ora potrebbe uscire allo scoperto grazie alla separazione.