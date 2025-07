Auto sempre più vecchie in Lombardia: prezzi e crisi economica hanno decretato la fine di uno status-symbol

Milano, 3 luglio 2025 – Sarà che i prezzi delle auto (non solo quelle elettriche) hanno avuto incrementi anche del 30% soprattutto dopo la pandemia da Covid. Sarà che in Italia gli stipendi non crescono quanto il costo della vita. Sarà forse anche che l’auto, soprattutto per i giovani di oggi, non è più uno status-symbol come lo era stato per i loro genitori.

Fatto sta che il parco auto in Lombardia è sempre più vecchio tanto che, secondo un’analisi di Facile.it, l’età media delle auto che viaggiano sulle strade della regione è arrivata a maggio 2025 a 11 anni e 7 mesi, il 5,1% in più rispetto a un anno prima.

Nonostante l'incremento, la Lombardia è risultata essere la seconda regione in Italia con le vetture più “giovani”: a livello nazionale l’età media è pari a 12 anni e 2 mesi. L'anzianità dei veicoli è testimoniata anche da un altro dato: il numero di auto diesel Euro 5 che circolano sulle strade lombarde.

Secondo le stime presi analizzando i dati ACI, in Lombardia, i veicoli diesel Euro 5 che potrebbero essere potenzialmente interessati dall'esclusione progressiva dalla circolazione sono oltre 484mila.

La classifica delle province

Analizzando i dati a livello provinciale emerge che le auto più vecchie circolano a Sondrio (13 anni e 5 mesi), seguite da quelle di Mantova (12 anni e 8 mesi) e Cremona (12 anni e 7 mesi). Seguono Brescia (12 anni e 4 mesi), Pavia (12 anni e 1 mese), Bergamo (12 anni) e, a pari merito, Lecco e Varese (11 anni e 10 mesi).

Continuando a scorrere la graduatoria regionale troviamo, a pari merito, Como e Lodi (11 anni e 8 mesi), e Monza e Brianza (11 anni e 4 mesi). Milano, invece, e' risultata essere l'area della Lombardia dove circolano le auto più "giovani" (11 anni e 1 mese).

Guardando a come e' variata l'età media dei veicoli lombardi nell'ultimo anno, emerge che i valori sono aumentati in tutte le province della regione, con variazioni che vanno dal +2,2% di Bergamo al +9% di Sondrio.