Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata nell’inchiesta sul pandoro Balocco. Lei: “Sono serena”

Milano – Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata da minorata difesa nell’inchiesta sul caso del pandoro Balocco e della falsa beneficenza. Insieme all’imprenditrice digitale è indagata, con la stessa ipotesi accusatoria, anche l’amministratrice delegata dell’azienda dolciaria piemontese Alessandra Balocco.

Minorata difesa

Il fascicolo è coordinato dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco. Nell’ipotesi della truffa aggravata dalla minorata difesa, l'acquirente sarebbe stato indotto all'acquisto anche da un raggiro della Ferragni che, sui social, pubblicizzava l'acquisto del pandoro con l'occhio rosa.

Si procede d’ufficio

Nell'ipotesi di truffa aggravata non è più necessaria la querela di parte, ma si può procedere d’ufficio. Se fosse contestata soltanto la truffa sarebbe necessaria invece una querela. Chi la presenta avrà 90 giorni di tempo a partire da dicembre, cioè dal deposito dell'esposto del Codacons – arrivato dopo la maxi multa dell’Antitrust a Ferragni e Balocco – e dovrà presentare denuncia con prova dell'acquisto e quindi del pagamento. Le parti indagate saranno convocate in Procura quanto prima per chiarire la propria posizione ed esporre le proprie ragioni.

"Sono serena”

"Sono serena – ha commentato Ferragni – perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso. Ho piena fiducia nell'attività della magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile. Sono, invece, profondamente turbata per la strumentalizzazione che una parte dei media sta realizzando, anche diffondendo notizie oggettivamente non rispondenti al vero”.