Rotture celebri: le storie d’amore interrotte che hanno spezzato il cuore dei fan

Milano – C’è chi dà ormai come cosa fatta la rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. Al netto delle indiscrezioni, per ora né confermate né smentite dai diretti interessati, resta un dato di fatto: la notizia della presunta crisi è stata il principale argomento di conversazione della giornata, come sempre accade quando al centro dei rumors finiscono le coppie-simbolo del mondo dello spettacolo. E i Ferragnez (per i quali è stato pure coniato un neologismo dato dalla fusione dei due nomi) non potevano fare eccezione.

L’anno scorso la rottura che ha fatto più scalpore è stata indubbiamente quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti, in quel caso arrivata quasi “a ciel sereno”. Una vicenda che è stata anche anche sviscerata (dal punto di vista della presentatrice tv) in una docuserie di successo su Netflix, dal titolo “Unica” (appellativo che lo storico capitano della Roma le aveva dedicato con l’ormai celebre maglietta “Sei unica”). Un amore finito al capolinea nell’incredulità generale.

Ma non si tratta dell’unica rottura che ha fatto parlare di sé. Basti pensare alla storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, che sembrerebbe essere arrivata di recente al capitolo conclusivo, dopo tanti alti e bassi. Un’altra coppia la cui rottura ha fatto rumore e “spezzato il cuore” dei fan è stata certamente quella composta da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Un legame giunto al capolinea dopo dieci anni di amore. Ha destato molto scalpore anche l’addio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, considerate fino a quel momento una delle coppie inossidabili del mondo dello spettacolo. E quando si parla di rotture choc non si può però non citare Al Bano e Romina Power, entrati nell’immaginario collettivo italiano.