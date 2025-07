L’impronta 33? “Non è di Andrea Sempio”. Come i periti della famiglia Poggi sono arrivati a dirlo

Garlasco (Pavia) – Non c’è più alcun velo a coprire lo scontro, aperto e palese, fra i legali della famiglia di Chiara Poggi, massacrata nella villetta di Garlasco il 13 agosto 2007, e la Procura di Pavia, che indaga contro l’amico del fratello della vittima, Andrea Sempio. Questa volta lo scontro riguarda l’ormai famigerata impronta 33, quel segno di un palmo della mano, rilevato già 18 anni fa sulla parete della scala dove fu trovato il cadavere.

Lo scontro

Nel 2007 non si trovarono elementi per attribuirla a nessuno, oggi per i consulenti dattiloscopici dei pm apparterebbe ad Andrea Sempio. Ma per la parte offesa, invece, non lo è. I parenti di Chiara vorrebbero, subito, un approfondimento nell’incidente probatorio che riprende domani, con periti delle parti e quelli scelti dalla gip Paola Garlaschelli, per chiarire una volta per tutte se quella traccia è di Sempio e se contiene tracce biologiche o Dna. La Procura ha detto no. Da qui il risentimento dei legali, che fanno sapere come i loro consulenti escludano che i segni caratteristici di quell’impronta, oggi solo una foto, siano dell’indagato.

L'accostamento dell'ingrandimento del palmo destro di Andrea Sempio con l'impronta 33 nella consulenza tecnica dattiloscopica consegnata alla Procura di Pavia

I legali dei Poggi

"Ci saremmo sinceramente augurati che un dato probatorio rappresentato ai media come decisivo potesse essere subito chiarito proprio nell’ambito dell’attuale incidente probatorio", dicono gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna che difendono gli interessi dei Poggi. Il riferimento è al comunicato diffuso dalla Procura lo scorso 21 maggio sulla consulenza dattiloscopica che ha attribuito all’indagato Andrea Sempio l’impronta 33.

L'impronta 33 (al centro). A sinistra, l'ex comandante del Ris Luciano Garofano. A destra l'indagato, Andrea Sempio

Acquisita tale consulenza tecnica, "la famiglia Poggi – spiegano i legali – ha provveduto a richiedere ai propri consulenti un apposito approfondimento tecnico", che è giunto a conclusioni opposte: "La sicura estraneità dell’impronta alla dinamica omicidiaria" e "la non attribuibilità della stessa ad Andrea Sempio". Per loro, insomma, quel segno non c’entra con il giorno dell’omicidio e non è dell’indagato. Avrebbe infatti solo 5 minuzie comparabili, non 15 come dicono gli esperti della Procura, secondo i consulenti della difesa.

Il messaggio

"Abbiamo pertanto ritenuto di sollecitare, quali legali delle persone offese – proseguono Tizzoni e Compagna – un definitivo accertamento sul punto, con incidente probatorio, ponendo immediatamente a disposizione della Procura il contributo tecnico-scientifico fornito dai nostri consulenti". "Tale istanza – rendono noto ancora i legali dei Poggi – volta a garantire un imparziale accertamento dei fatti nell’interesse di tutti, è stata rigettata dal pubblico ministero, il quale ha ritenuto di dover sottoporre i dati tecnici in esame a una sua diretta ed esclusiva valutazione, da compiersi all’esito delle indagini in occasione dell’eventuale esercizio dell’azione penale nei confronti dell’attuale indagato". Come a dire: se ne riparlerà quando si chiuderà l’inchiesta e se si passerà a una eventuale richiesta di giudizio. Per adesso, carte coperte.

Gli accertamenti irripetibili

Domani, intanto, riprenderà l’esame dei reperti nell’incidente probatorio ordinato dalla gip. Per ora non sono stati identificati profili da comparare nelle quasi 60 impronte su 30 fogli di acetato raccolte nel 2007. Solo su uno dei fogli verranno ripetuti gli esami, per una traccia, forse di saliva. Ma le speranze di risultati sono molto basse. Si tratta di quella rilevata sulla superficie interna dell’anta fissa della porta della cucina della villetta, il “campione 113565“ relativo all’acetato numero 13 che presenta "un quadruplice contatto già ritenuto di nessuna utilità né dattiloscopica e neppure giuridica".

Le tappe successive

Si dovrebbe poi procedere a prelievi sui tamponi eseguiti su Chiara Poggi e sul sangue sul tappeto del bagno. Domanii i periti potrebbero dare ai consulenti modalità e tempi per studio e lettura dei dati sul Dna sulle unghie di Chiara, che per i pm è decisivo e apparterrebbe a Sempio. Ma si dovrà, prima, stabilire se sia comparabile e utilizzabile.