Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? La crisi e i momenti difficili: Sanremo, le operazioni e il pandoro gate

Milano, 22 febbraio 2024 – Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? Sono settimane che girano voci sulla possibile fine della loro storia d’amore, ma gli indizi si stanno facendo sempre più concreti.

L’inizio è arrivato con il protagonismo di Fedez, al Festival di Sanremo 2023, che aveva rubato la scena alla moglie facendola infuriare. Di seguito, parecchi mesi dopo, l’esplosione del cosiddetto Pandoro-gate, dove Chiara Ferragni è finita nella bufera per le attività delle aziende da lei gestite (su cui si sta ancora indagando). Poi, il silenzio social per far calmare le acque e un ritorno piuttosto sottotono: la coppia si è fatta vedere sempre meno insieme.

Ed ecco gli ultimi post su Instagram, l’imprenditrice digitale ha mostrato la foto della sua mano sinistra senza l’anello. Poi, ha cambiato immagine profilo e ha scelto di metterne una dove è lei da sola insieme ai suoi figli, Leone e Vittoria. In più, sono arrivate delle stories con alcuni versi di una canzone di Rhianna che, più o meno, significano questo: “Ho ignorato questo gran nodo alla gola / Non dovrei piangere / Le lacrime erano per i momenti fragili / Adesso sono più forte, o almeno così dico / Ma manca qualcosa”.

Tutti messaggi che hanno un significato? O è solo il gossip a parlare? Magari è solo un momento difficile in un periodo pieno di preoccupazioni. E chissà che la coppia non riesca a superarlo come ha sempre fatto.

Chiara e Fedez si sono sempre mostrati molto innamorati, soprattutto nei momenti più complicati della loro storia. E non parliamo solo di crisi di coppia, ma anche di difficoltà che non dipendevano dalla loro volontà e dalle loro liti sentimentali, come la scoperta della malattia di Fedez. lI 17 marzo 2022 il cantante annuncia di avere un tumore al pancreas. Una rara neoplasia neuroendocrina diagnosticata in tempo, per la quale il rapper si deve sottoporre a un delicato intervento chirurgico. Operato d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano, il cantante rimane ricoverato fino al 31 marzo e poi viene dimesso per un lento e progressivo ritorno alla normalità. La fase post-operatoria è la più delicata per Fedez, che arriva a perdere oltre dieci chili a causa di un regime alimentare più rigido dovuto alla rimozione di alcuni organi. Ma si rimette comunque in sesto abbastanza velocemente, anche grazie al continuo supporto della moglie e dei figli.

Il post su Instagram di Fedez dopo l'operazione

Nonostante l’esito positivo dell’operazione al pancreas, il tumore ha destabilizzato e traumatizzato Fedez che, tra la paura della morte e la voglia di reagire, si ritrova ad affrontare un periodo psicologicamente complicato. Il 34enne ha raccontato di essere “caduto in una profonda depressione” e di aver “sviluppato altri disturbi mentali”, curati attraverso una terapia che si chiama “stimolazione transcranica a corrente diretta”. A febbraio, quando Fedez e Chiara Ferragni sono protagonisti al Festival di Sanremo, 2023, il cantante è già sotto farmaci ma la terapia non lo fa stare meglio e i medici optano per un cambiamento di cura, che gli provoca una serie di effetti collaterali. Sui social il rapper è apparso più volte in difficoltà: “Ho subito l'effetto rebound, oltre a darmi un annebbiamento a livello cognitivo mi ha provocato spasmi alle gambe che per giorni mi hanno impedito di camminare, vertigini, nausea, perdita di peso”. E anche stavolta sua moglie non lo ha mai lasciato solo.

Ma è proprio durante il Festival di Sanremo 2023 che la coppia si ritrova ad affrontare un primo momento di crisi di coppia. La smania di protagonismo del cantante infastidisce non poco sua moglie che, essendo co-conduttrice della kermesse, avrebbe voluto essere l'unica al centro dell’attenzione all’Ariston e invece no. Ed è proprio suo marito ad oscurarla più e più volte. In particolare, quando si scambia un bacio con Rosa Chemical, cantante in gara, che lo trascina sul palco durante la sua esibizione.

Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez e la gag sul palco con Amadeus e la Ferragni

Il ricovero d’urgenza di Fedez

Superata la crisi Sanremo, qualche mese dopo, la coppia si ritrova ad affrontare un altro momento difficile legato alla salute di Fedez. A fine settembre, mentre Chiara è a Parigi, suo marito viene ricoverato d’urgenza all’ospedale Fatenebefratelli per due ulcere. L’imprenditrice torna a casa con il primo volo insieme all’amica del cuore Chiara Biasi e resta a fianco di suo marito giorno e notte. Il cantante viene dimesso il 6 ottobre e riprende, piano piano, la vita sempre.

Fedez e Ferragni fuori dal Fatebenefratelli

Mentre il Natale si avvicina e la coppia potrebbe pensare a dove trascorrere le vacanze, ecco esplodere il ‘pandoro gate’ con una maxi multa da parte dell'Antitrust per le società Fenice e Tbs Crew, che gestiscono i marchi e i diritti relativi a Chiara Ferragni, rispettivamente per 400 mila euro e per 675 mila euro, e Balocco per 420 mila euro. L’accusa è quella di aver attuato una pratica commerciale scorretta per aver pubblicizzato il "Pandoro Pink Christmas", "griffato" Chiara Ferragni, "lasciando intendere ai consumatori che, comprandolo, avrebbero contribuito a una donazione all'Ospedale Regina Margherita di Torino per acquistare un nuovo macchinario per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing".

Chiara Ferragni si scusa subito in un video, parlando di “errore di comunicazione” e fa sapere che donerà un milione di euro all’ospedale (cosa che poi farà, ndr). Ma quelle immagini non convincono e iniziano le critiche da parte dei follower, molti dei quali decidono di non seguire più il suo profilo Instagram. Con il passare di giorni, le indagini si allargano ad altre iniziative di vendita pubblicizzata sui social come solidale: le uova di Pasqua Dolci Preziosi, la bambola Trudi e i biscotti Oreo.

L’imprenditrice decide di non dire più nulla sulla vicenda e inizia a ostentare tranquillità attaverso i suoi profili social, ma Fedez non ci sta e scende in campo in difesa di sua moglie. Attraverso alcune stories su Instagram, il rapper attacca addirittura la premier Giorgia Meloni e la giornalista Myrta Merlino. Secondo lui un inevitabile gesto d’amore nei confronti della donna della sua vita, ma che invece potrebbe aver infastidito Chiara, che aveva preferito mantenere una strategia low profile. Forse, anche in questa occasione l’imprenditrice potrebbe essersi sentita “tradita” dal marito, che invece di restarle accanto in silenzio ha generato ancora più scalpore intorno ai Ferragnez.