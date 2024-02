Chiara Ferragni, nella top 10 degli influencer ha il record di reazioni negative: il caso della censura dei commenti

Chiara Ferragni resta saldamente al primo posto in Italia per numero di follower, ma tra chi la segue ci sono sempre più persone critiche nei suoi confronti. Dopo il mese di silenzio seguito allo scandalo legato alla finta beneficenza e all’indagine per truffa aggravata aperta dalla Procura di Milano, l’ex regina dei social media è tornata a pubblicare contenuti su Instagram (mettendo i figli in prima fila) ma sta cancellando tutti i commenti negativi.

È guardando i contenuti non censurati dell’ultimo anno che si vede come non sia tutto rosa e fiori. Il sito d’intrattenimento CasinoItaliani ha analizzato i follower sui social media di ciascuna star, il numero di ricerche che ricevono ogni anno su Google e la percentuale di reazioni positive e negative sui social media. Dall’analisi emerge che nella top 10 dei maggiori influencer italiani lei è quella con la percentuale più alta di reazioni negative (12%) e quella con la percentuale più bassa di reazioni positive (22%).

Tra gli altri influencer, si legge nell’analisi, “Valerio Mazzei, particolarmente seguito su TikTok, si classifica al secondo posto con 1.8 milioni di followers su Instagram e Twitter, il 100% di reazioni positive e lo 0% di reazioni negative. Camila Morrone, figlia di Al Pacino, è la terza classficata, con mezzo milione di ricerche annuali, più di 5 milioni di followers su Instagram e Twitter e la metà delle reazioni sui suoi social (51%) positive. La modella e influencer Eva Menta si posiziona al quarto posto, con il 66% di apprezzamenti sui social media”.