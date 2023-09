Fedez ricoverato per due ulcere ringrazia i medici: “Mi avete salvato la vita”

Dopo una giornata con il fiato sospeso, fatta di conferme e smentite, Fedez ha pubblicato una storia sul suo account Instagram in cui fa chiarezza sulle sue condizioni di salute: “Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti” l’esordio del messaggio del rapper. “Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno provocato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio”.

Poi il ringraziamento per il personale del Pronto Soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli che, secondo le parole dell’artista, “mi ha letteralmente salvato la vita”

La giornata di preoccupazione

Per tutta la giornata si sono inseguite voci e supposizioni riguardo alle condizioni di salute di Federico Lucia, in arte Fedez, dopo che la moglie Chiara Ferragni aveva pubblicato sul suo account Instagram una storia in cui comunicava di aver anticipato il suo ritorno a Milano da Parigi per “un’emergenza”.

Contemporaneamente, un amico della coppia, Mr.Marra, la nuova spalla di Fedez nel podcast Muschio Selvaggio, durante una live su Twitch aveva chiesto ai propri follower di “mandare un abbraccio a Federico in chat” senza voler aggiungere altro. Da quel momento è partita l’apprensione per la condizioni di salute del rapper, che solo verso sera ha voluto tranquillizare i fan rassicurandoli sulle sue condizioni.