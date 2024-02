Chiara Ferragni e il messaggio su Instagram: “È un giorno importante”. Sarà alla Milano Fashion Week?

Milano, 20 febbraio 2024 – Chiara Ferragni prenderà parte agli appuntamenti della Settimana della Moda di Milano? Molto probabilmente sì, almeno stando ad alcuni indizi sul suo profilo Instagram. Quindi, dopo aver disertato la Milano Fashion Week Uomo e l’Haute Couture di Parigi lo scorso gennaio, potrebbe ricomparire in pubblico. Ma vediamo tutto nei dettagli.

“Tomorrow is an important day” (domani è un giorno importante, ndr), si legge in una delle stories di Instagram pubblicate da Chiara Ferragni, lunedì sera, a corredo di una fotografia che immortala un disegno di suo figlio Leone, dove appare la scritta ‘in bocca al lupo’. E, subito dopo, è la stessa imprenditrice digitale a riprendersi in video mentre manda un bacio e dice “crepi il lupo per tutti quanti”. Il giorno importante potrebbe proprio riguardare la prima data della Fashion Week, che inizia oggi e termina lunedì 26 febbraio. E Chiara potrebbe aver deciso di tornare a mostrarsi in pubblico, magari partecipando a qualche evento. Del resto, anche se lei ostenta tranquillità attraverso i suoi profili social, le nubi nate dallo scandalo del pandoro Balocco non si sono ancora dissipate. Ed è inevitabilmente finita nel mirino anche la vita privata dei Ferragnez.

In fondo, quale migliore occasione per tornare in pubblico se non la Settimana della Moda? Chiara Ferragni è da sempre una grande protagonista delle sfilate milanesi e, anche nei momenti difficili, com’è capitato dopo il Festival di Sanremo del 2023, gli eventi fashion le erano serviti da distrazione, seppure fosse impegnata tra promozione e business.

Amata da numerosi brand, l’imprenditrice digitale era sempre di casa alle sfilate di Versace e Moschino, ma anche Dior, Prada e Alberta Ferretti. Sarà così anche questa volta? Dopo quanto accaduto negli ultimi tempi e dopo il distacco di alcuni marchi, le case di moda si affiancheranno a Chiara Ferragni con lo stesso entusiasmo di prima? Potrebbero voler aspettare il termine delle indagini sulla questione pandori e uova di Pasqua.

Da non dimenticare, però, che Donatella Versace, all’indomani della multa dell’Antitrust, aveva commentato: “Vorrei sapere esattamente di cosa si debba scusare Chiara. Lei e Fedez hanno fatto sempre beneficenza. Era l’azienda che doveva versare il contributo. Loro sono un esempio per l’Italia e per i giovani”.

Tra pandori, uova di Pasqua e bambole Trudi, non è sicuramente un periodo facile per i Ferragnez, ma Chiara e Fedez sono davvero in crisi? Di recente la coppia si è mostrata insieme, e sorridente, in alcune Stories di Instagram (la maggior parte girate nella nuova casa di CityLife). Non solo, c’è stato anche un video di una romantica cena al ristorante, la sera di San Valentino. E se qualcuno ha sollevato dubbi due giorni fa, vedendo una fotografia della mano destra dell’imprenditrice dove all’anulare mancava la fede, eccola qualche ora dopo immortalata seduta sul divano con gli immancabili anelli al dito.