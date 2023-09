Fedez ricoverato in chirurgia. Ecco perché Chiara Ferragni è rientrata a Milano

Milano, 29 settembre 2023 – Aumenta l’apprensione attorno alle condizioni di salute di Fedez dopo la notizia del rientro anticipato da Parigi di Chiara Ferragni e il rincorrersi di voci sull’improvvisa decisione della nota influencer, moglie del rapper.

Il quadro sembrerebbe farsi più chiaro con il passare delle ore: Fedez sarebbe infatti arrivato giovedì al Pronto Soccorso all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il cantante 33enne risulterebbe attualmente ricoverato in chirurgia per un problema di salute, la cui natura non è stata resa nota.

Bocche cucite

"Non abbiamo alcuna dichiarazione ufficiale da rilasciare su Chiara e Federico”: ancora nessuna dichiarazione nei team di Chiara Ferragni e del marito mentre Mr. Marra, il conduttore del podcast "Muschio Selvaggio" insieme a Fedez, ha chiesto ai follower di inviare un abbraccio e stare vicino idealmente al rapper milanese. Gli amici della coppia non hanno rilasciato altri commenti sui social.

L’assenza

Quel che è certo è che Fedez non condivide da 4 giorni nè foto né video sul suo canale Instagram e il fatto non è passato inosservato, vista la costanza con la quale il cantante pubblica contenuti sul web, soprattutto stories (tra le ultime, quelle con i figli allo stadio San Siro di Milano, e con Lazza). Fedez peraltro era l'unico assente dal Marrageddon, il mega evento organizzato da Marracash il 23 settembre a Milano, a cui hanno partecipato i rapper più noti della scena italiana.

Tv

Con Ambra Angiolini, Morgan e Dargen D'Amico, Fedez siede in giuria a X Factor, il talent di Sky. Finora sono andati in onda le Audition, che sono registrate, così come i Bootcamp che inizieranno la prossima settimana, solo i Live sono in diretta.

La malattia

Nel marzo del 2022 l’artista ha subito un delicato intervento al San Raffaele di Milano per un tumore neuroendocrino del pancreas, documentando sui social tutto il percorso, dalla scoperta della malattia all'intervento, dalla degenza al ritorno a casa. Sul fronte dei controlli nel maggio scorso aveva condiviso coi fan la buona notizia dei risultati della risonanza. Successivamente il cantante ha raccontato di aver interrotto all’improvviso l’assunzione di psicofarmaci, con conseguenze pesanti sulla sue condizioni psicologiche.