Giornata mondiale della salute mentale, cos’ha raccontato Fedez su depressione acuta e disturbo ipomaniacale

Nonostante le dimissioni dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano per l’emorragia interna causata da due ulcere, continuano a tenere banco le condizioni di Fedez. Al termine del ricovero, il rapper milanese, dopo l’appello per donare il sangue che ha portato a centinaia di richieste ad Avis, ha voluto accendere un riflettore su un altro aspetto della sua salute, non più quella fisica ma quella mentale.

Il 34enne infatti, dopo la diagnosi, e la successiva rimozione, del tumore trovatogli al pancreas nel 2021, ha raccontato di essere caduto in una profonda depressione e di aver sviluppato altri disturbi mentali. Dichiarazioni che arrivano a ridosso di una data importantissima per questo tema come la Giornata mondiale per la salute mentale, soprattutto per chi può fare leva su una cassa di risonanza mediatica rilevante, portando al centro del dibattito pubblico un tema fondamentale come quello della sanità mentale. Fedez infatti ha confessato che la forte depressione l’ha portato anche ad avere episodi di “attacchi ipomaniacali”, che starebbe curando attraverso una terapia che si chiama stimolazione transcranica a corrente diretta.

Cosa sono gli attacchi ipomaniacali

L'ipomania (letteralmente mania lieve) è un disturbo dell'umore, che caratterizza patologie come il disturbo bipolare e la ciclotimia. Può essere indotta anche dall'abuso di alcol, droghe, farmaci antidepressivi oppure da eventi traumatici come abusi o da periodi particolarmente stressanti. Si distingue dalla mania per l'assenza di sintomi psicotici, e per l'impatto negativo inferiore nella vita e nella produttività dell'individuo.

I sintomi

Per poter parlare di "ipomania" è necessario che si protraggano, per quattro o più giorni, almeno tre tra i seguenti sintomi: autostima ipertrofica o eccessiva fiducia in se stessi (convinzione che nulla possa tangere il paziente), logorrea, ridotto bisogno di sonno, pensiero accelerato o "fuga delle idee", le quali si rinnovano continuamente, tanto che nemmeno il paziente riesce a seguirne il corso, distraibilità e deficit di attenzione, agitazione psicomotoria, ipersessualità o desiderio verso sessualità parafilica, sottomissiva per se stessi e/o per il partner; coinvolgimento in attività potenzialmente rischiose oppure nocive (uso di psicofarmaci o droghe per aumentare ulteriormente il tono dell’umore, spese elevate e compulsive, scommesse, guida spericolata, scelte di vita avventate alla luce anche di esperienze passate negative reiterate).

Come si curano

Questi episodi di ipomania vanno trattati con specifiche cure. Solitamente vengono prescritti farmaci antipsicotici e stabilizzatori dell'umore. Tra questi, quelli più comunemente utilizzati sono il Risperridone, l'Ariprazolo, il Lurasidone e la Lanzapina, mentre tra gli stabilizzatori dell'umore la Carbamazepina, il Litio e il Valproato. In caso di patologia lieve è possibile curare il disturbo assumendo uno stile di vita sano e regolare caratterizzato da una dieta equilibrata e dal giusto numero di ore dormite.

Cosa sono le stimolazioni transcraniche

Fedez ha rivelato di essere nel mezzo di un ciclo annuale di stimolazioni transcraniche a corrente diretta (o tDCS) che dovrebbe aiutarlo a uscire dal tunnel della depressione condita dai già citati attacchi ipomaniacali. Per le parole dello stesso artista la cura consiste in “scosse elettromagnetiche al cervello” definite dal rapper “non certo piacevoli”. Si tratta infatti di un trattamento neuropsichiatrico teso a contrastare la condizione di depressione in cui il 34enne è caduto dopo la diagnosi del tumore al pancreas

Se vuoi iscriverti al canale whatsapp de Il Giorno clicca qui.