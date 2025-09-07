È il giorno di Carlo Acutis: sarà canonizzato da papa Leone XIV. Migliaia di giovani attesi per celebrare il santo millennial

MILANO – I drappi con i volti dei due giovani beati – da oggi santi – stanno già sventolando alle porte della Basilica di San Pietro: stamattina Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati saranno canonizzati insieme da Papa Leone XIV. Ci aveva sperato tanto la mamma di Carlo, Antonia Salzano, quando la prima data – il 27 aprile, in occasione del Giubileo degli adolescenti – era stata rimandata a causa della morte del pontefice che aveva aperto a Carlo la via della santità, Papa Francesco.

Per Pier Giorgio, morto nel 1925 a 24 anni, era stata inizialmente indicata la data del 3 luglio, che coincideva con il Giubileo dei giovani. “Anche se era più grande e ha vissuto in un’altra epoca, Pier Giorgio Frassati è un santo molto vicino a Carlo, in tanti aspetti: hanno in comune questo amore per Gesù e l’Eucarestia”, aveva ricordato mamma Antonia, nel mese di aprile. Studenti, sportivi, in prima linea nel volontariato fino alla loro morte, per malattie fulminanti: saranno proclamati santi lo stesso giorno, saranno i primi a essere canonizzati da Robert Francis Prevost ed è atteso in piazza San Pietro anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Un gruppo di ragazzi provenienti dalla Germania sventola bandiere con il volto di Carlo Acutis sul lato sinistro di piazza San Pietro in occasione dei funerali di Papa Francesco, Città del Vaticano

Per entrambi si sono messi già in pellegrinaggio famiglie e giovani da tutta Italia e non solo. I primi devoti da Milano (la “casa“ di Acutis), Assisi (dove ha voluto essere sepolto ed è esposto il suo corpo) e Torino (città d’origine di Frassati) sono arrivati ieri per partecipare all’udienza di Papa Leone XIV. Sabato notte si sono messi in viaggio oratori e scuole. La cerimonia di canonizzazione, alle 10, sarà concelebrata da 36 cardinali, 270 vescovi (tra cui l’arcivescovo di Milano Mario Delpini) e oltre 1.700 sacerdoti. Domani, alle 12, la Messa di ringraziamento nella Basilica di San Pietro sarà presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei santi.

Parallelamente sarà festa nelle parrocchie e negli oratori milanesi, che saranno attraversati dalla “staffetta di preghiera” con le reliquie di Carlo Acutis. In ogni oratorio verrà posizionato anche un pannello commemorativo con l’immagine del giovane milanese, primo santo della generazione Millennial, già eletto patrono del web. Il 12 ottobre, giorno in cui ricorre il 19esimo anniversario della morte di Carlo Acutis, è già in programma l’iniziativa “Santi con Carlo”, tra giochi, animazione e preghiere. E il giorno dopo, alle 21, nel Duomo di Milano, messa di ringraziamento per la canonizzazione.

Carlo Acutis con la madre Antonia Salzano

“Con il suo limpido sorriso, con il suo gusto per la vita, con la sua navigazione in internet per esplorare conoscenze e miracoli eucaristici Carlo è una parola amica per quelli che vivono ora l’adolescenza – sottolinea l’arcivescovo Delpini –. Gli adolescenti di oggi sono spesso descritti come un problema, come una tormentata infelicità o come una inaccessibile opacità, si parla delle loro paure e delle loro violenze, delle loro inconcludenze e delle loro lacrime. Non dico che non ci siano buone ragioni per allarmi e rimproveri. Penso però che Carlo possa raggiungere i ragazzi e le ragazze di quindici anni con una parola amica, con una presenza rasserenante. Addirittura come un invito alla santità. A quindici anni, infatti, si può essere santi”.