Violenze

di genere

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
Milano
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloLa famiglia ArmaniGiallo Silvana DamatoNeve GaviaCarlo AcutisSuperEnalotto
Acquista il giornale
CronacaCarlo Acutis, il millennial che diventa santo: vita, morte e canonizzazione dell’informatico di Dio
2 set 2025
REDAZIONE MILANO
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Carlo Acutis, il millennial che diventa santo: vita, morte e canonizzazione dell’informatico di Dio

2

Carlo Acutis, il genio informatico che pregava il rosario

3

La leucemia fulminante che fermò l’opera di Carlo Acutis

4

Carlo Acutis e i due miracoli che hanno convinto la Chiesa a santificarlo

5

Dal teenager milanese all’altare di San Pietro: la canonizzazione di Carlo Acutis

6

Il santo in felpa che ha cambiato la Chiesa: l’eredità di Carlo Acutis nel rapporto tra fede e modernità

  1. Home
  2. Milano
  3. Cronaca
  4. Carlo Acutis, il millennial che diventa santo: vita, morte e canonizzazione dell’informatico di Dio

Carlo Acutis, il millennial che diventa santo: vita, morte e canonizzazione dell’informatico di Dio

Il ragazzo morto a Monza nel 2006 sarà proclamato santo il 7 settembre 2025, in un atto che segna una svolta storica per la Chiesa e un messaggio per i giovani cristiani

Carlo Acutis, il millennial che diventa santo: vita, morte e canonizzazione dell’informatico di Dio

C’è qualcosa di profondamente contemporaneo nella storia di Carlo Acutis che va oltre il fatto che sarà il primo santo della generazione millennial. Nato a Londra il 3 maggio 1991 e morto a Monza il 12 ottobre 2006, a soli quindici anni, Carlo ha vissuto una vita breve ma densa di significato che ha attraversato i primi anni del nuovo millennio e che sarà ora consacrata nella santità.

La sua storia è quella di un ragazzo normale che, per i credenti, ha fatto cose straordinarie usando gli strumenti del suo tempo. Quando i suoi coetanei scoprivano i primi social network e passavano ore sui videogiochi, Carlo programmava siti web per documentare i miracoli eucaristici e le apparizioni mariane. Non era un santo anacronistico che rifiutava la modernità, ma uno che l’ha abbracciata per trasformarla in strumento di evangelizzazione.

Il 7 settembre 2025, Papa Francesco lo canonizzerà insieme al beato Pier Giorgio Frassati, coronando un percorso iniziato con la beatificazione del 10 ottobre 2020. Due miracoli riconosciuti dalla Chiesa – la guarigione di un bambino brasiliano di sei anni e di una studentessa costaricana operata per trauma cranico – hanno aperto le porte alla santità a questo teenager che ha saputo coniugare fede profonda e passione tecnologica.

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Delpini e Carlo Acutis, il nuovo santo di Milano: “Simpatia irresistibile, eroe fuori misura ed esempio di serenità per i ragazzi”
Articolo
Carlo Acutis, il santo millennial che ha bruciato le tappe. I giovani della diocesi in viaggio verso Roma
Articolo
Carlo Acutis testimone della fede, il catechismo scritto al computer: “Un dono ai suoi devoti”

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ChiesaCarlo Acutis