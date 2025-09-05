La madre di Carlo Acutis: queste sono state le sue ultime parole prima di morire

Milano – Antonia Salzano è la mamma di Carlo Acutis, il 15enne milanese stroncato da leucemia fulminante che presto sarà santo. Parlando dell’annuncio di Papa Francesco la madre ha spiegato che il suo Carlo era “un ragazzo normale che ha aperto il suo cuore a Cristo. E ha reso santa la sua normalità”.

Antonia, originaria di Roma, ha 58 anni e il marito, torinese, 60. Carlo – ricorda – era nato casualmente a Londra dove la famiglia si trovava per motivi di lavoro. Per mamma Antonia il figlio rappresenta “la santità del quotidiano” perché la sua vita è stata “una preghiera continua”. Carlo Acutis ha un fratello e una sorella, gemelli, nati dopo la sua scomparsa. "Un miracolo che mi annunciò lui in sogno” dice la madre.

Carlo Acutis con la madre Antonia Salzano

La famiglia si divide tra Milano, dove gestisce un'azienda, e Assisi, dove il ragazzo chiese di essere sepolto, venendo poi traslato nella chiesa di Santa Maria Maggiore dopo essere stato proclamato venerabile. La sua tomba, con il corpo visibile, è meta ogni anno di migliaia di pellegrini. "C'è grande emozione – afferma ancora la donna dopo l'annuncio del Papa – anche perché di solito quando i santi vengono proclamati i genitori sono già defunti. Una gioia che condividiamo con tutti coloro che nel mondo ogni giorno pregano Carlo, che ci scrivono di lui e ci parlano di suoi miracoli”.

Per Antonia Salzano il figlio è un "ragazzo che ci ricorda l'essenzialità della fede”. “Ha reso santa la sua normalità – ha aggiunto – perché ha fatto tutto con Gesù: quando andava a giocare a pallone con gli amici o si impegnava per aiutare gli anziani e i senza tetto nelle strade di Milano. La sua era una sorta di Caritas domestica. C'era poi l'attività di catechista che ha svolto con passione, un'opera costante per diffondere la parola del Signore”.

All’intercessione di Carlo Acutis è stata attribuita la guarigione della allora 21enne Valeria Valverde, coinvolta in un grave incidente stradale a Firenze

La madre sottolinea ancora "la vita semplice ed imitabile” di Carlo. “Non aveva le stigmate – aggiunge – o altri segni che caratterizzano i santi. La sua era una preghiera continua e quindi la santità del quotidiano. Può essere imitato e ci sprona a farlo”. “Per lui – ricorda ancora la madre – l'eucarestia era l'autostrada per il Cielo. Diceva che 'il Signore fa capolavori se gli si apre il cuorè e che 'senza di lui non possiamo fare nulla’”.

Carlo Acutis scelse di essere sepolto ad Assisi dove la famiglia ha una casa.”Era devoto di San Francesco – conclude la madre –, amava la sua essenzialità e l'attenzione ai poveri”. In punto di morte il suo Carlo le aveva detto: "Muoio felice perché non ho mai sprecato un minuto della mia vita in cose che non piacciono a Dio".