Carlo Acutis testimone della fede, il catechismo scritto al computer: “Un dono ai suoi devoti”

Milano, 30 agosto 2025 – Ci sono gli appunti di Carlo, scritti a mano, battuti al Pc: “Carlo voleva realizzare un sito internet per la catechesi. Per cinque anni aveva fatto il catechista: si preparava, scriveva. E ci ha lasciato un materiale enorme che, in questi vent’anni, ho cercato di organizzare e di mettere in ordine con i postulatori e con un sacerdote che mi ha aiutato”.

Antonia Salzano, mamma di Carlo Acutis e studiosa di Teologia, si è messa così sulle tracce del figlio, morto a 15 anni nel 2006 per una leucemia fulminante. Ne è nata una collana ‘I libri ufficiali su Carlo Acutis (1991-2006)’ per Piemme edizioni, che conta già tre volumi. Il quarto è in arrivo: Spiritual Insight - Riflessioni e appunti dagli esercizi spirituali di Carlo Acutis sarà in libreria il 2 settembre.

La proclamazione

Cinque giorni dopo Carlo sarà proclamato Santo da Papa Leone XIV. A firmare il volume è Antonia Salzano Acutis con Giovanni Emidio Palaia. “Io non sono una scrittrice, sono un amanuense – premette la mamma di Carlo –. In queste pagine c’è il punto di vista di Carlo, il modo di parlare di Carlo, il modo di pensare di Carlo. E siccome ha tanti devoti in tutto il mondo, è un dono che vogliamo fare a tutte le persone che lo seguono, per centrare il suo messaggio”.

La devozione a Sant'Ignazio

Una guida per la preghiera e la contemplazione: attraverso le riflessioni di Carlo sugli esercizi spirituali di Sant’Ignazio di Loyola, si invita a scoprire la strada per una vita piena e felice. I primi tre titoli sono stati: Il segreto di mio figlio (scritto con Paolo Rodari), Non io ma Dio (scritto con Nicola Gori), Santa Messa Santo me: si ripercorre la fede del primo santo della generazione Millennial, la sua devozione alla Madonna, la carità verso i poveri, il volontariato, la sua simpatia e pure la sua genialità al computer.