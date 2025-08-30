Violenze

30 ago 2025
SIMONA BALLATORE
Carlo Acutis testimone della fede, il catechismo scritto al computer: "Un dono ai suoi devoti"

La mamma Antonia Salzano ha raccolto e riordinato gli appunti lasciati dal figlio, che sarà proclamato Santo da Papa Leone XIV. "Voleva creare un sito internet, ora quegli esercizi spirituali diventano un libro"

Carlo Acutis nell'album di famiglia

Milano, 30 agosto 2025 – Ci sono gli appunti di Carlo, scritti a mano, battuti al Pc: "Carlo voleva realizzare un sito internet per la catechesi. Per cinque anni aveva fatto il catechista: si preparava, scriveva. E ci ha lasciato un materiale enorme che, in questi vent'anni, ho cercato di organizzare e di mettere in ordine con i postulatori e con un sacerdote che mi ha aiutato".

Antonia Salzano, mamma di Carlo Acutis e studiosa di Teologia, si è messa così sulle tracce del figlio, morto a 15 anni nel 2006 per una leucemia fulminante. Ne è nata una collana 'I libri ufficiali su Carlo Acutis (1991-2006)' per Piemme edizioni, che conta già tre volumi. Il quarto è in arrivo: Spiritual Insight - Riflessioni e appunti dagli esercizi spirituali di Carlo Acutis sarà in libreria il 2 settembre. 

La proclamazione 

Cinque giorni dopo Carlo sarà proclamato Santo da Papa Leone XIV. A firmare il volume è Antonia Salzano Acutis con Giovanni Emidio Palaia. "Io non sono una scrittrice, sono un amanuense – premette la mamma di Carlo –. In queste pagine c'è il punto di vista di Carlo, il modo di parlare di Carlo, il modo di pensare di Carlo. E siccome ha tanti devoti in tutto il mondo, è un dono che vogliamo fare a tutte le persone che lo seguono, per centrare il suo messaggio". 

La devozione a Sant'Ignazio 

Una guida per la preghiera e la contemplazione: attraverso le riflessioni di Carlo sugli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola, si invita a scoprire la strada per una vita piena e felice. I primi tre titoli sono stati: Il segreto di mio figlio (scritto con Paolo Rodari), Non io ma Dio (scritto con Nicola Gori), Santa Messa Santo me: si ripercorre la fede del primo santo della generazione Millennial, la sua devozione alla Madonna, la carità verso i poveri, il volontariato, la sua simpatia e pure la sua genialità al computer.

