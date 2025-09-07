Provinciale 203 riaperta (tranne ai camion)

Dovrebbe riaprire nella giornata di domani, lunedì 8 settembre, probabilmente già dalle prime ore del mattino, la Strada Provinciale 203, chiusa da giovedì scorso a causa della formazione di una voragine che ha reso necessaria l’interruzione della viabilità. Il tratto interessato si estende dalla rotonda di via Vallée (Noviglio) in direzione del comune di Rosate. Secondo quanto stabilito dall’ordinanza emessa dalla Città Metropolitana di Milano, la riapertura sarà consentita esclusivamente alle automobili e agli autobus di linea, in entrambi i sensi di marcia. I mezzi pesanti, invece, dovranno attendere ancora: per loro il divieto di transito resterà in vigore fino al 22 settembre.

Il traffico pesante diretto verso l’abbiatense attraverso la Sp 203 verrà deviato sulla Sp 30, dove saranno predisposte apposite indicazioni stradali. Fortunatamente, nonostante i disagi, non si sono registrati incidenti né situazioni di particolare emergenza. il collasso avrebbe interessato un attraversamento idraulico, ossia una condotta metallica presente sotto la sede stradale. Al momento del cedimento non transitavano veicoli. La chiusura della provinciale sta causando in questi giorni rallentamenti e difficoltà per residenti, pendolari e autotrasportatori diretti nel binaschino da una parte e verso Rosate e Abbiategrasso dall’altra.

La riapertura, seppur parziale, rappresenta dunque un passo importante verso il ritorno alla normalità, in attesa che il tratto venga definitivamente riaperto anche ai veicoli pesanti. Dalla settimana prossima infatti, riapriranno le scuole e il traffico diventerà intenso nelle ore di punta.

Mas.Sag.