Forti temporali, allerta meteo gialla: quando, dove e per quanto tempo

Milano, 4 giugno 2025 – Fuori gli ombrelli. Si annunciano, almeno a vedere alcuni modelli meteo, precipitazioni anche violente nelle prossime ore. Piogge che, per altro, potrebbero servire a scaricare parte dell’umidità trattenuta nell’atmosfera in questo momento, manifestatasi in una cappa che ha avvolto Milano e i centri del circondario.

L’avviso

Sulla scorta di questo quadro il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e temporali a partire dalle ore 6 di domani, giovedì 5 giugno, fino alla mezzanotte di venerdì 6 giugno.

Durante l'allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi Seveso e Lambro e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.

Le raccomandazioni

È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Bisogna prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Intervento dopo un'esondazione del Seveso a Milano (Archivio)

Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Le altre zone della regione

Questo per quanto riguarda Milano. Per quanto riguarda il quadro dell’intera regione, per domani – giovedì 5 giugno – si annuncia una Lombardia quasi spaccata in due. Rovesci, in particolare, sono previsti a partire dal pomeriggio nella zona alpina e prealpina, nel settore occidentale e orobico. In serata, invece, il tempo dovrebbe migliorare.