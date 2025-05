Nubifragio su Milano: strade allagate da violenti temporali. Barriere a protezione di Ponte Lambro, monitorati i fiumi a rischio esondazione

Milano, 22 maggio 2025 – Ondata di maltempo e nubifragio su Milano. Come da previsioni, la città si è svegliata sotto forti piogge con pesanti disagi per la viabilità e per tutti coloro che nelle prime ore del mattino si sono mossi con auto, mezzi o a piedi per raggiungere i luoghi di lavoro o di studio. Allagamenti si sono registrati in diverse zona del capoluogo: anche la fermata Duomo della metropolitana ha visto i pavimenti trasformarsi in una sorta di “piscina”.

Barriere mobili a difesa di Ponte Lambro

L’assessore Marco Granelli, attraverso i social, questa mattina ha fatto sapere: "Continuano le piogge, e le previsioni indicano intensificazione tra le 10.30 e le 13 su Milano e nord Milano. Per il Seveso vasca pronta. Per il Lambro stiamo monitorando il Parco e per la prima volta a Ponte Lambro abbiamo posizionato precauzionalmente le barriere mobili in un tratto di 200 metri in via Vittorini per proteggere tutto il quartiere e far defluire le eventuali acque nel parco. In azione MM e Protezione civile e AMSA con supporto PL se si dovranno chiudere le strade. Intanto MM controlla livelli fognatura e Lambro”.

Allerta meteo e previsioni in Lombardia

Quella di oggi, giovedì 22 maggio, si preannuncia quindi una giornata difficile, con allerta meteo gialla in diverse zone della regione Lombardia. “Sono attese piogge diffuse, più insistenti sulla parte pedemontana e prealpina e Appennino. Fenomeni in estensione e intensificazione ovunque al mattino, salvo sulla bassa pianura orientale dove le precipitazioni rimarranno deboli sparse”.

"Nel corso del pomeriggio graduale attenuazione delle precipitazioni a Ovest, mentre saranno insistenti moderate o localmente forti sui rilievi prealpini e dell'alta pianura centro orientale e Appennino, in attenuazione in serata e confinati con maggior probabilità alla fascia di bassa pianura. Non sono escluse precipitazioni forti con isolati accumuli anche fino a 80-100 mm su Orobie Bergamasche, Valcamonica e Laghi e Prealpi Orientali. Le precipitazioni avranno anche carattere di rovescio e temporale”.