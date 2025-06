"In campo per costruire ponti. C’è voglia di cambiamento"

Claudio Mereghetti, il preside 66enne alla testa di Dimensione Cernusco, di Cernusco al Centro, sostenuto da tutto l’arco del centrodestra, deve recuperare lo svantaggio: un punto percentuale, al ballottaggio arriva con il tesoretto del primo turno: 36,1%. E tenta la volata fino al traguardo. Vuole vincere. E anche lui, prima di tutto, fa appello al voto: "Il mio è un invito sincero per tutti: tornate alle urne e fatelo con la stessa energia e la stessa partecipazione del 24 e 25 maggio (59,2%)". "I cittadini – aggiunge l’aspirante sindaco – hanno parlato chiaro: Cernusco vuole cambiare. La verità è semplice. Dopo 18 anni di governo, il Pd che si era trovato una città splendida non è riuscito né a mantenerla, né a costruire un progetto di sviluppo vero. Si è adagiato sulle proposte altrui, sostituendo persone autorevoli con giovani che vogliono controllare ogni aspetto della vita pubblica senza confronto costruttivo, neppure con altri pezzi della sinistra. Un atteggiamento che rischia di trascinarci verso il declino". Mereghetti chiede impegno "per la spallata decisiva al Pd, cambiare significa scegliere dialogo decisione, responsabilità – spiega –. Visione e cura quotidiana. Non sono un politico di mestiere, ma una figura istituzionale con 40 anni di esperienza nella scuola e nella amministrazione pubblica e ho deciso di mettermi in gioco per Cernusco. Per ricucire legami, costruire ponti fra le differenze e per far rinasce una città più attrattiva, sicura, concreta". Infine, appello non solo a chi l’ha già scelto, "ma anche per i delusi del Pd, perché non restino a guardare". Stesso discorso per chi al primo turno aveva optato per Vivere Cernusco e Adesso, le liste di Danilo Radaelli "i veri vincitori della tornata – chiarisce Mereghetti – ci uniscono molte battaglie passate, una visione civica dell’impegno, una forte attenzione alla città. Oggi abbiamo l’occasione di voltare pagina insieme e possiamo dare voce anche a chi è rimasto escluso dal Consiglio Comunale (Valentina Tedesco, sinistra e 5 Stelle). Porteremo avanti noi le battaglie contro il consumo di suolo". Bar.Cal.