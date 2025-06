Ambulatorio in campo per i camici bianchi

Obiettivo: garantire nuovi servizi medici sanitari, in particolare ai cittadini delle frazioni di Mantegazza e Rogorotto, penalizzati dalla carenza di trasporto pubblico. Per questo motivo il Comune di Vanzago d’intesa con il Comune di Arluno hanno pubblicato manifestazione di interesse per concedere l’uso dello studio medico ubicato nel centro civico comunale Bambini di Beslan in Via Sant’Isaia 20 a Mantegazza. "Si tratta di un locale che durante la pandemia da Covid veniva utilizzato dai medici, uno spazio che si è liberato e può essere utilizzato ancora in ambito medico-sanitario valorizzando l’integrazione con i servizi già presenti, come per esempio la farmacia comunale che si trova nello stesso edificio", afferma il sindaco Lorenzo Musante. Sul sito del Comune è possibile trovare tutta la documentazione. Ro.Ramp.