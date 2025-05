Forti temporali a Varese, caos sulla Laveno-Milano. Allagamenti e alberi in strada (e non è ancora finita)

Varese, 5 maggio 2025 – Il maltempo non se ne va, anche domani (martedì 6 maggio) sono annunciate precipitazioni nel varesotto, dunque resta l’allerta che la Protezione civile aveva annunciato fin da sabato.Già nella giornata di domenica un’intensa perturbazione si è abbattuta sul varesotto, nel tardo pomeriggio era stata colpita Valganna, per la caduta di un albero la strada statale 233 era stata chiusa per oltre un’ora per consentire di rimuovere il tronco e mettere in sicurezza l’area, ma la situazione è peggiorata nella notte fino all’alba di lunedì, con piogge incessanti e forte vento che hanno causato danni, conseguenza di allagamenti e cadute di alberi sulle strade e sulla linea ferroviaria Laveno – Milano.

Per i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese e dei distaccamenti territoriali è stata una notte di lavoro, decine le chiamate alla centrale operativa, in poche ore quaranta gli interventi che hanno visto in azione le numerose squadre per risolvere le situazioni più critiche. A Varese si è allagata la strada a Belforte, nella zona del supermercato, quindi è stata transennata, ma gli allagamenti causati dalle violenti piogge improvvise hanno causato problemi su diversi tratti stradali in tutta la provincia.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Cuasso al Monte per un muro pericolante, quindi per rimuovere gli alberi caduti sulle strade a Malgesso, Vergiate, Sesto Calende, nella zona del Medio e Basso Verbano, poi a Luino, Grantola, Valganna e Castello Cabiaglio. Questa mattina disagi si sono verificati sulla linea Laveno-Varese-Milano per piante e rami finiti sui binari mentre è stato un guasto tra le stazioni di Albizzate e Solbiate Arno a causare ritardi ai treni lungo la linea Porto Ceresio- Milano. Purtroppo sempre più spesso violente ondate di maltempo si abbattono sul varesotto, di recente, tra il 23 e il 24 aprile, a subire danni pesanti per gli allagamenti con l’esondazione dell’Olona la zona industriale e alcune abitazioni nel comune di Induno Olona.