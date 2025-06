Si torna alle urne domenica e lunedì

Al primo turno nessuno dei candidati ha raggiunto la maggioranza assoluta, il nuovo sindaco di Cernusco uscirà dal ballottaggio. In corsa ci sono Paola Colombo (Pd, Avs-Cernusco possibile, Cernusco per tutti) e Claudio Mereghetti (Dimensione Cernusco, Cernusco al Centro, centrodestra). Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Nel caso di smarrimento della scheda elettorale o in quello in cui gli spazi siano esauriti, si può richiederne una nuova all’ufficio elettorale del Comune che sarà aperto per tutto il tempo del voto (tel.02/9278 – 290/216/357).