Le buone vacanze

Per molti studenti lombardi quella di oggi sarà l’ultima campanella dell’anno scolastico. L’ultima giornata da trascorrere tra i banchi prima dell’inizio delle vacanze estive. Per i genitori, invece, inizia un lungo periodo da funamboli alla ricerca di incastri e soluzioni per la gestione dei figli. Perché la scuola chiude ma i genitori continuano a lavorare.

Sia ben chiaro, la “colpa” non è degli insegnanti o della scuola ma di un sistema che non tiene conto della realtà in cui vivono le famiglie, costrette a sovraccaricare di impegni e responsabilità i nonni (quando si ha la fortuna di averli vicini, in forma e disponibili) oppure a cercare e pagare centri estivi (per uno o più figli) , provando a diversificare la vita di tutti giorni per far godere alla prole qualche vago scampolo di vera vacanza anche se si resta in città.

Fino a qualche decennio fa l’estate per i più piccoli era una distesa straordinaria di giorni da trascorrere lontano da casa. Ma di questo mondo, fatto di villeggiature che duravano mesi e di libertà sconfinata, è rimasto ben poco. Chi lavora raramente può permettersi più di due settimane di ferie e i conti sono presto fatti: nei restanti due mesi e mezzo bisogna inventarsi qualcosa. Eppure bisognerebbe trovare un’alternativa, non tanto per semplificare la vita degli adulti (in Italia ci si lamenta delle poche nascite ma poi il leit motiv è “hai voluto la bicicletta, pedala”) ma anche per restituire ai bambini l’estate, quella vera.