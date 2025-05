Maltempo, forte vento e pioggia torrenziale nel Pavese

Pavia, 27 maggio 2025 – Una violenta perturbazione atmosferica caratterizzata da forti raffiche di vento e intense precipitazioni si è abbattuta nelle prime ore di questa mattina sulla provincia di Pavia. In diverse zone del territorio si sono registrati forti temporali. Il comune maggiormente interessato è San Genesio e Uniti, che si trova a pochi chilometri dal capoluogo, dove i vigili del fuoco stanno operando ininterrottamente per far fronte alle numerose richieste di intervento.

Le squadre del comando provinciale di Pavia sono impegnate in operazioni di prosciugamento, rimozione di ostacoli perché ci sono alberi e rami pericolanti, oltre alla gestione di danni causati da infiltrazioni e allagamenti. Poco dopo le 9,30, come sottolinea una nota dei vigili del fuoco, si segnalano circa 20 chiamate in attesa di essere evase. “Il dispositivo di soccorso è stato potenziato per far fronte alla situazione – assicurano dal comando dei vigili del fuoco - e si continuerà a operare fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza".

Fortunatamente il peggio dovrebbe essere passato. Già dal pomeriggio di oggi le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare e nei prossimi giorni dovrebbe esserci il sole con temperature in aumento. Tra giovedì e sabato si dovrebbero registrare punte di 30° con isolate piogge soltanto sui rilievi.