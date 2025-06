"La città non sia esclusiva. Affitti calmierati per under 35"

Il primo invito è al voto. "Torniamo alle urne", dice Paola Colombo, la vicesindaca 40enne, in testa al ballottaggio, alla guida della coalizione progressista con Pd, Avs-Cernusco possibile e Cernusco per tutti. L’armata è riuscita a sorpassare gli sfidanti, contro i rumor, e domenica riparte dal 37,2%, un punto in più di Claudio Mereghetti. "Dobbiamo replicare per vincere e affermare con chiarezza che Cernusco è una città di centrosinistra. Dal 2007 ha saputo cambiare, evolversi e dare risposte a vecchi e nuovi abitanti". L’appello è a scegliere "persone del territorio, nel nostro programma c’è un pezzo di ciascuno, tutte le sensibilità sono rappresentate, la macchina è oliata, porterò in Municipio un nuovo modo di affrontare le cose". In caso di vittoria sarà la prima sindaca donna della città. "Se saremo noi a guidare il Comune ripartiremo dal Piano di governo del territorio, dai lavori che abbiamo già avviato – aggiunge – dalle politiche sulla casa per frenare l’emorragia di giovani coppie che si trasferiscono altrove, per il caro mattone. E qui sta il paradosso – sottolinea la candidata – la prova della buona amministrazione, dell’altissimo livello di servizi sta proprio nel prezzo al metro. Ma Cernusco non deve diventare esclusiva, correggeremo il tiro fra edilizia convenzionata, abbiamo appena approvato il nuovo regolamento. Penso ad affitti calmierati per under 35". Sui giovani Colombo è chiara: "C’è una fascia di popolazione che chiede risposte, spazi, ma anche politiche più attente agli adolescenti, che non devono diventare un problema di sicurezza, ma continuare a essere una risorsa". Per gli anziani "bisogna fare una battaglia per la sanità territoriale". C’è anche "il tema della solitudine, un’offerta da potenziare soprattutto d’estate. Dobbiamo riempire il vuoto". Mentre, sempre ai giovani sarà dedicata in parte l’ex area Garzanti, "pensiamo a uno studentato" e "a soluzioni di residenza temporanea anche per i personale delle aziende al servizio dell’hub dell’innovazione di Villa Fiorita. Dove sta sorgendo De Nora: la fabbrica dell’idrogeno verde". Bar.Cal.