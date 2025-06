Vigili a cavallo, oggi il via. E a luglio 90 nuovi agenti

Si chiamano Virgola, Special, Holly e Sonny e da oggi pattuglieranno il Parco Lambro dalle 8 alle 18, così come domani e domenica e nei prossimi weekend. Parliamo dei quattro cavalli “assoldati“ dalla Polizia locale per il presidio delle aree verdi milanesi. Animali confiscati al boss della ‘ndrangheta Bartolomeo Iaconis, della cosca di Fino Mornasco. L’uomo era appassionato di cavalli e aveva un ranch dove ne teneva diversi, quelli confiscati finora risultano essere in tutto 19.

Il servizio di otto vigili urbani a cavallo, che era stato interrotto nel luglio del 2011 dalla Giunta Pisapia a causa dei costi elevati per mantenere gli animali, è stato ripristinato grazie a un accordo tra Comune, Procura e Giacche Verdi, accordo presentato ieri mattina nel Comando dei “ghisa“ in piazza Beccaria. Alessandra Dolci, procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Milano con deleghe al coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, osserva che "la legge sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie compie 30 anni nel 2026. Grazie alla legge e alle Giacche Verdi i cavalli hanno chi si occupa di loro e sono utilizzati per un fine sociale, questo mi rende orgogliosa". Il comandante della Polizia locale Franco Mirabelli, intanto, sottolinea che "si tratta di un’operazione a costo zero per il Comune". O meglio, "l’amministrazione darà 17 mila euro all’anno per le spese vive dei cavalli ma di loro si occuperanno le Giacche Verdi. Riusciremo a fare un servizio importante per la cittadinanza, perché l’agente a cavallo riuscirà a controllare aree che non sono raggiungibili dai veicoli a motore e ha anche una visibilità migliore".

Se tutto andrà come previsto, dopo la sperimentazione che si concluderà il prossimo 31 dicembre, l’obiettivo del Comune è di proseguire e incrementare il servizio, con più cavalli e più aree presidiate, tra cui Parco Sempione e Boschetto della droga a Rogoredo. Mirabelli, infine, annuncia che "a luglio saranno assunti altri 90 agenti. La riorganizzazione della Polizia locale? Il numero di equipaggi è sotto gli occhi di tutti, il numero degli agenti è nettamente aumentato e aumenterà ancora. C’è chi non vede o non vuole vedere. Ma il numero dei vigili in strada è maggiore".