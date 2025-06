Suor Maria Laura Mainetti uccisa a coltellate da tre ragazzine: 25 anni fa l’omicidio a Chiavenna

Chiavenna (Sondrio) – Un quarto di secolo. Oggi ricorre il 25° anniversario del delitto di suor Maria Laura Mainetti, uccisa a coltellate da tre ragazzine il 6 giugno del 2000 e beatificata nella stessa data 4 anni fa. In questi giorni sono stati diversi i momenti di incontro e preghiera per prepararsi alle celebrazioni in ricordo della religiosa delle Figlie della Croce che oggi si apriranno alle 10 con la Santa Messa nella Collegiata di San Lorenzo a Chiavenna, presieduta da monsignor Luciano Capelli, nativo di Tirano, Vescovo emerito di Gizo (Isole Salomon) e animata dalle suore Figlie della Croce. Nel pomeriggio, alle 17.30, è in programma un incontro per gli adolescenti e i giovani all’Oratorio San Luigi, mentre alle 21 sempre in San Lorenzo vi sarà la Veglia di preghiera presieduta dal Vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni.

«Anche a 25 anni dal martirio dobbiamo continuare a guardare alla beata Maria Laura Mainetti come a una testimone di vita - afferma l’arciprete di Chiavenna, monsignor Andrea Caelli - è un modello per i giovani, ma soprattutto per gli adulti. È un esempio per i processi educativi: nell’ascolto, nella prossimità, nell’incontro, nella fiducia da dare ai giovani». «Era veramente una donna di Dio... Posso dire di aver imparato a conoscere a fondo suor Maria Laura solo dopo la sua morte e ho avuto la conferma di quanto fosse una persona straordinaria», ricorda suor Beniamina Mariani, che della beata Mainetti è stata amica fin dai tempi della formazione.

È stata suor Beniamina a raccogliere gli scritti della suora. «Se penso alle giornate vissute con lei, erano piene di attenzioni per tante persone, ma i giovani erano sempre al centro. I giovani sono spesso i meno compresi, quelli più in difficoltà. Hanno bisogno di verità, di attenzione. Suor Maria Laura li aveva capiti. E aveva capito che dovevano essere al centro della sua missione».