Cosa vedere a un’ora da Milano: 5 gite fuori porta da fare in giornata (con meno di 50 euro)

L’estate è finita, ma il tempo è ancora ottimo per una gita fuoriporta: Milano è il punto di partenza perfetto per esplorare alcune delle destinazioni turistiche più affascinanti del Nord Italia senza svuotare il portafoglio. Con pochi euro e qualche ora di tempo, la Lombardia e le regioni limitrofe svelano tesori inaspettati: dalle mura venete di Bergamo (patrimonio Unesco) ai salotti rinascimentali di Vigevano, fino panorami mozzafiato del Lago di Como.

Basta un biglietto del treno regionale per immergersi in centri storici medievali, assaporare specialità culinarie locali e ammirare capolavori architettonici apprezzati in tutto il mondo. Vediamo cinque mete perfette per una giornata di evasione dalla frenesia metropolitana facendo attenzione al portafoglio (calcolando di spendere meno di 50 euro a persona, pasti compresi).