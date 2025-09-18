Fedez e Acutis
Gianluca Bosia
Fedez e Acutis
Milano
Cosa FareCosa vedere a un’ora da Milano: 5 gite fuori porta da fare in giornata (con meno di 50 euro)
18 set 2025
REDAZIONE MILANO
Naviga nell'articolo:

1

Cosa vedere a un’ora da Milano: 5 gite fuori porta da fare in giornata (con meno di 50 euro)

2

Visitare Bergamo da Milano con meno 50 euro: la perla medievale e le mura venete (patrimonio Unesco)

3

Lago di Como e funicolare di Brunate: la gita fuoriporta da Milano con meno di 50 euro

4

Una gita a Monza da Milano con 50 euro: Villa Reale e il regno della Corona Ferrea

5

Visitare Pavia e la Certosa da Milano: meno di 50 euro per una gita fuoriporta nella storia longobarda

6

Il castello e la piazza: perché Vigevano è la gita da Milano che non ti aspetti (spendendo meno di 50 euro)

Cosa vedere a un’ora da Milano: 5 gite fuori porta da fare in giornata (con meno di 50 euro)

Patrimoni Unesco, ville storiche, castelli rinascimentali e panorami da favola: a portata di treno dal capoluogo ci sono molte località da visitare nel weekend senza svuotare il portafoglio

Panorama sulla città alta di Bergamo, con le sue mura veneziane (patrimonio Unesco)

L’estate è finita, ma il tempo è ancora ottimo per una gita fuoriporta: Milano è il punto di partenza perfetto per esplorare alcune delle destinazioni turistiche più affascinanti del Nord Italia senza svuotare il portafoglio. Con pochi euro e qualche ora di tempo, la Lombardia e le regioni limitrofe svelano tesori inaspettati: dalle mura venete di Bergamo (patrimonio Unesco) ai salotti rinascimentali di Vigevano, fino panorami mozzafiato del Lago di Como.

Basta un biglietto del treno regionale per immergersi in centri storici medievali, assaporare specialità culinarie locali e ammirare capolavori architettonici apprezzati in tutto il mondo. Vediamo cinque mete perfette per una giornata di evasione dalla frenesia metropolitana facendo attenzione al portafoglio (calcolando di spendere meno di 50 euro a persona, pasti compresi).

© Riproduzione riservata