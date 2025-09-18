One Piece Week a Milano: una settimana tra novità, talk e omaggi unici. Dove e quando

Milano, 18 settembre 2025 – Pronti a issare le vele, levare l’ancora e partire? A Milano sta per iniziare la One Piece Week, ovvero una settimana dedicata a uno dei manga più famosi della storia. Scritto e disegnato da Eiichiro Oda, è un universo narrativo pressoché sconfinato e traboccante di personaggi indimenticabili: un’incredibile epopea piratesca che, nonostante sia iniziata da oltre 25 anni, non smette di far parlare di sé e accendere l’entusiasmo di milioni di lettori.

Per celebrarlo come merita, dal 23 al 30 settembre, la casa editrice Star Comics ha programmato una serie di iniziative uniche, tra promozioni esclusive, novità editoriali che promettono di far sognare ogni lettore della saga, e un doppio appuntamento per chiacchierare insieme dell’opera.

Infatti, venerdì 26 settembre, dalle 18, tutti i fan sono invitati alla libreria Mondadori di Piazza Duomo a Milano per un talk a cui non mancare: sarà un’occasione per perdersi – ancora una volta – nel vasto mondo creato da Oda, ripercorrendo la “Grande Rotta” che ha tracciato e che cosa ha rappresentato nel panorama del manga. Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio saranno Cristian Posocco, publishing manager di Star Comics, il content creator Angelo Cavallaro (in arte, Sommobuta) e Alessandro Falciatore (AnimeClick.it).

Sabato 27 settembre, invece, alle 17.30, lo stesso talk approderà in un altro porto. La ciurma di speaker è la stessa, ma l’appuntamento questa volta è alla fumetteria Kazuma di Ravenna, in viale Francesco Baracca, 13.

Per dare il via ai festeggiamenti, il 23 settembre è prevista l’uscita di One Piece n. 111, che sarà disponibile sia in edizione regular sia in una spettacolare variant cover. A questo, si aggiungono due elettrizzanti novità, in uscita lo stesso giorno. Si tratta del primo volume di One Piece Campus, spin-off comico che catapulta i personaggi della serie dal Grande Blu ai banchi di scuola, in un’esilarante commedia. A completare le novità della settimana, One Piece Novel - Heroines: una raccolta di storie in cui alcuni tra i personaggi femminili più amati della saga diventano protagonisti di vicende mai raccontate prima; un volume davvero imperdibile per chi pensa di sapere già tutto sull’universo di One Piece.

Ma non è tutto, perché dal 23 al 30 settembre, chi acquisterà 3 volumi legati al franchise di One Piece (esclusi gli Anime Comics e i romanzi tratti dai film) nelle fumetterie aderenti, riceverà in omaggio uno shikishi da collezione che raffigura l’iconico Gear Fifth. La stessa promozione riguarderà anche le librerie Mondadori che parteciperanno all’iniziativa e il Mondadori Store: le regole sono le stesse, ma lo shikishi omaggio avrà un’illustrazione diversa, altrettanto iconica: Rufy che presenta a tutti, per la prima volta, la bandiera della ciurma.