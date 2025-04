Stanchi della città? Ecco 12 borghi della Lombardia da vedere assolutamente

La Lombardia, tra i suoi laghi e le sue pianure, custodisce nel suo territorio piccoli gioielli architettonici e paesaggistici che raccontano secoli di storia e tradizione. Questi borghi, talvolta lontani dai circuiti turistici più battuti – ma spesso fin troppo affollati – rappresentano un’anima forse meno conosciuta della regione, ma altrettanto autentica, dove il tempo sembra essersi fermato preservando atmosfere d’altri tempi. Dalle rive del Lago di Como alle pendici delle Alpi, dalle colline dell’Oltrepò Pavese alla bassa pianura mantovana, ogni angolo del territorio offre piccoli centri di straordinaria bellezza.

Camminare per le strette vie acciottolate di questi borghi significa immergersi in un viaggio nel passato, tra palazzi nobiliari, chiese romaniche, castelli medievali e antiche botteghe artigiane. Qui la cultura locale si esprime attraverso tradizioni gastronomiche e artigianali tramandate di generazione in generazione. Ne abbiamo scelto dodici, una per provincia: ognuno racconta una storia unica.