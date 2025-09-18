Boing e Cartoonito Tour fa tappa a Milano: due giorni tra giochi, spettacoli e divertimento

Milano, 18 settembre 2025 – Dopo il grande successo nell’autunno 2024 del “Buon compleanno Boing Tour” (con oltre 55mila visitatori e più di 5mila bambini coinvolti in attività e giochi), Boing SpA, leader nel mondo dell’entertainment per bambini e famiglie con i canali Boing, Boing Plus, Cartoonito e le piattaforme AVOD (Boing App e Cartoonito App), annuncia il ritorno nelle piazze per incontrare i fans dei canali con il “Boing & Cartoonito Tour”.

Le date e gli orari

Il “Boing & Cartoonito Tour” sarà in piazza del Cannone a Milano, sabato 20 e domenica 21 a Milano, dalle 10 alle 19. Ad aspettare bambini e bambine ci sarà un vero e proprio villaggio (itinerante) pensato per regalare un’esperienza immersiva e indimenticabile nei mondi di Boing (DTT 40), Boing Plus (DTT 45) e Cartoonito (DTT 46). Dopo la tappa milanese, si sposterà a Roma il 27 e il 28 settembre e a Bari il 4 e il 5 ottobre 2025. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Il truck con 5 stanze tematiche

Protagonista dell’area Boing sarà il gigantesco truck suddiviso in cinque stanze tematiche ispirate agli show più iconici del canale. Un percorso interattivo dove i bambini potranno mettere alla prova la propria abilità e conquistare il titolo di “Super Fan di Boing”, ricevendo un certificato personalizzato.

Nella prima stanza si potrà giocare a bowling con Bo e Bobo; a seguire, i bambini esploreranno la foresta dove cercare i protagonisti di Craig; nella stanza successiva si potranno aiutare i Teen Titans Go a sconfiggere i loro nemici; si passerà quindi nella sala da pranzo di Watterson in compagnia di Gumball; per concludere, la sfida finale sarà a tema Lego Ninjago e bambine e bambini si divertiranno a mettere in campo le loro abilità ninja.

Non mancherà uno spazio dedicato alla Boing App dove i bambini potranno cimentarsi in un esclusivo gioco multiplayer, sviluppato appositamente per il tour, e scoprire i giochi più amati dell’app direttamente su tablet.

La Cartoonito Area

La grande novità di questa edizione sarà la Cartoonito Area che avrà il suo cuore pulsante nel Cartoonito stage animato da un fitto programma di giochi e spettacoli in compagnia dei Cartoonitos e dei personaggi più amati: Batwheels, Gabby, Simone, Dino Ranch, Big Foot, e lo show “Chi ha sfidato Ninna&Matti”.

Per gli appassionati di Batwheels sarà inoltre presente un corner dedicato in cui lanciarsi in sfide ad alta velocità con le celebri macchinine. Infine, nell’Entertainment Area sarà dato spazio a sfide e workshop con attività pensate per stimolare logica e creatività: Forza quattro, Memory, etc.

Merenda, giochi e figurine

Grazie alla collaborazione coi partner di Boing SPA, il Boing&CartoonitoTour anche quest’anno vedrà aree dedicate a Melinda, per una merenda naturale con Melinda Squeez; alle caramelle Fruittella, parte del gruppo Perfetti Van Melle; a Lactalis Nestlé Prodotti Freschi (LNPF), per scoprire i prodotti Nesquik.

Spazio anche a Lego Italia che, oltre agli amati ninja di Lego Ninjago nel truck di Boing, sarà presente anche con area gioco in compagnia di Lego Friends – protagonista di Cartoonito -, Lego City e Lego Dreamzzz - le cui avventure sono da sempre su Boing e Boing Plus. E non mancherà la possibilità di ricevere album e bustine delle collezioni Panini Noi Animali e La casa delle bambole di Gabby: Giorni Felici.