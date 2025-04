Cosa fare gratis a Milano: 8 luoghi da vedere senza spendere un euro

Milano capitale della moda, del design e – diciamolo – del lusso: una città famosa per essere soprattutto molto cara. Tra shopping di alta classe, ristoranti stellati e biglietti per mostre ed eventi esclusivi, si potrebbe pensare che visitare il capoluogo lombardo senza spendere una fortuna sia impossibile.

Ma in realtà Milano offre tante cose gratuite da fare, perfette sia per chi la visita per la prima volta sia per chi ci vive e vuole scoprire qualcosa di nuovo senza svuotare il portafoglio. Dai musei a ingresso libero ai parchi storici, dai panorami mozzafiato ai tesori nascosti della città, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

A sentire un milanesissimo come Maurizio Cucchi, d’altronde, “Milano è una città che ti lascia passeggiare in pace, senza obbligarti a continui omaggi alle sue bellezze”. Con una miscela perfetta perfetto di storia, modernità e cultura, offre angoli inaspettati e sorprendenti. Nelle prossime schede, esploreremo 8 attività gratuite che ti permetteranno di godertela al massimo senza spendere un euro. Pronto a scoprire il lato low-cost del capoluogo più caro d’Italia?