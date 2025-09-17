È di nuovo tempo di Fringe Milano Off: 45 location per 60 rappresentazioni teatrali dal sapore internazionale

Milano, 17 settembre 2025 – Dal 2 al 12 ottobre torna il Festival del teatro Off e delle arti performative, giunto alla sua settima edizione. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale milanese che quest’anno si presenta più articolato e internazionale che mai.

Sempre più internazionale

Fondato nel 2016 da Francesca Vitale e Renato Lombardo, il Festival continua a crescere grazie a una visione ampia, inclusiva e internazionale, nella quale tutti coloro che partecipano, siano essi artisti o spettatori, possono sentirsi parte del network Fringe Italia Off A conferma di questa vocazione, per questa edizione delle 59 compagnie ospitate ben 12 provengono dall’estero. Arriveranno da Taiwan, India, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, portando in scena linguaggi, estetiche e prospettive artistiche differenti, in dialogo con quelle provenienti da tutta l’Italia. Complessivamente sono previsti 61 spettacoli per 244 repliche, ospitati in 19 spazi distribuiti su tutto il territorio cittadino.

Negli ultimi anni Fringe Milano Off ha compiuto un passo decisivo verso l’internazionalizzazione, trasformandosi in un vero e proprio snodo creativo globale. La presenza di compagnie internazionali consente al pubblico di entrare in contatto diretto con esperienze culturali e teatrali provenienti da contesti molto diversi, aprendo nuove prospettive di lettura e confronto. Si sono così consolidate collaborazioni con realtà prestigiose come il Festival Avignon le Off, ma anche con i Fringe di New York, Hollywood, Praga, Istanbul, Stoccolma, Reykjavik, Salonicco, Denver, Lagos, Scarborough e Nuova Delhi.

In questo modo, il Festival si conferma non solo come piattaforma per la creatività emergente, ma anche come motore di scambio interculturale, in cui Milano diventa capitale di una scena teatrale fluida, transnazionale e aperta. Il Festival ha costruito anche una solida rete di partner nazionali, tra cui il Piccolo Teatro di Milano, il Museo Bagatti Valsecchi, il Teatro Stabile di Catania, Motus Danza, Casa Shakespeare, Teatro Scientifico/Teatro-Laboratorio, e molti altri, che ne confermano la rilevanza raggiunta a livello culturale.

L’assessore Tommaso Sacchi

“Il Fringe Milano Off - dichiara l'assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi - è una realtà che testimonia come la cultura possa essere un motore di coesione, innovazione e apertura internazionale. Un festival che cresce anno dopo anno, rafforzando il dialogo tra Milano e il mondo, e che porta il teatro e le arti performative in tutta la città, valorizzando quartieri, spazi e comunità. Un appuntamento che non solo arricchisce l’offerta culturale, ma contribuisce a rafforzare il ruolo di Milano come capitale creativa e inclusiva, capace di accogliere linguaggi diversi e di trasformarli in occasione di incontro e condivisione”.

Le location

Oltre alle 45 location che ospiteranno tutti gli eventi in programmazione, il cuore pulsante del festival quest’anno trova casa proprio nel quartiere dove nel 2016 ha visto la sua nascita. Sarà infatti il Mercato Isola di piazzale Lagosta a ospitare la biglietteria centrale e ad accogliere operatori, artisti e pubblico. Qui in programma molti appuntamenti, tra workshop, presentazioni, incontri con artisti e performance dal vivo, che si svolgeranno in un contesto di accoglienza informale, creativo e partecipativo per il pubblico, gli operatori e i performer.

Importante momento di questo palinsesto è la Fringe Academy, dedicata alla formazione e all’aggiornamento di artisti e compagnie. Ogni mattina, dal giovedì alla domenica delle due settimane, si svolgeranno panels e workshop incentrati su aspetti amministrativi, artistici e funzionali del mestiere dello spettacolo.

“Anche quest’anno la città si riempie di arte e spettacolo con 60 rappresentazioni provenienti da tutte le parti del mondo e d’Italia ed eventi gratuiti aperti alla città in location uniche e poco conosciute, tutte da scoprire”, commenta Stefania che si occupa delle relazioni esterne e dei progetti speciali del Festival.

Ad anticipare gli spettacoli in scena, dal 15 settembre ci saranno in programma delle sezioni del Free Fringe: 36 eventi gratuiti per la sezione Off dell’Off, una grande varietà di appuntamenti, tra spettacoli, focus, presentazioni di libri, brighellate itineranti, camminate tematiche, grazie alla collaborazione con realtà associative, artistiche, professionali e prestigiose del territorio - Castello Sforzesco, Villa Scheibler, Museo di Acqua Franca, Spirit de Milan, Teatro A. Chiesa, Centro Anziani il Sorriso, Casello San Cristoforo, IULM, il Carcere di Bollate, per immergersi in storie e luoghi, esplorando le loro connessioni.

Il 30 settembre Milano IN: come di consueto, una grande festa di inaugurazione al Teatro Filodrammatici. Inoltre, la precisa volontà di valorizzare le energie del territorio e la sua vitalità quotidiana è testimoniata anche dalla nascita di Bibliofringe, una nuova sezione in collaborazione con la Direzione Cultura – Area Biblioteche, che porterà spettacoli, letture e laboratori all’interno di 7 biblioteche del sistema milanese, con oltre 10 eventi gratuiti in 6 quartieri.

Domenico De Maio, Education and Culture Director di Milano Cortina 2026, sottolinea: “Il teatro e le arti performative sono strumenti straordinari per generare consapevolezza, costruire comunità e ispirare le nuove generazioni. Il Fringe Milano Off Festival, con la sua capacità di coinvolgere scuole, territori e artisti da tutto il mondo, incarna perfettamente lo spirito dell’Olimpiade Culturale: un percorso che mette al centro la cultura come leva di crescita collettiva. Sostenere iniziative come questa significa investire in un futuro più aperto, creativo e partecipato”.

Per sezione dedicata alla scuola continua il progetto Lo Studente in Giuria, giunto alla sua terza edizione che coinvolge attivamente oltre 300 studenti, provenienti da Istituti di ogni ordine e grado che ricevono una formazione specifica per valutare gli spettacoli e assegnare un premio a quello ritenuto più meritevole. “Scuola, spettacolo e sport. A queste tre parole, cui aggiungerei una quarta: giovani, si deve il sostegno della Fondazione di Comunità Milano al progetto FRINGE3S di Fringe Milano Off Festival. Nata sei anni fa, la nostra Fondazione ha sempre puntato sul protagonismo giovanile nelle performing arts. FRINGE3S è in perfetta continuità con questo percorso perché promuove la partecipazione attiva e consapevole alle pratiche artistiche da parte di ragazze e ragazzi”, dichiara Carlo Marchetti, Presidente della Fondazione di Comunità Milano.