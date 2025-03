Gita di primavera in Lombardia? Ecco 6 parchi che vedere assolutamente

Con l’arrivo della primavera, la Lombardia si risveglia in un tripudio di colori e con un clima fresco e soleggiato: è il momento ideale per godersi una giornata all’aria aperta con amici o famiglia. E cosa c’è di meglio di una gita o un picnic in un parco? La regione offre numerose località per rilassarsi tra il verde e gustare un pranzo al sacco. Che si tratti di grandi giardini cittadini, riserve naturali o paesaggi montani, ogni destinazione ha il suo fascino unico e le sue particolarità. Il clima mite della stagione permette di trascorrere ore piacevoli immersi nella natura, lontano dal caos cittadino e dalla routine quotidiana.

Ci sono i parchi urbani, che offrono una fuga dal traffico cittadino senza allontanarsi troppo, e quelli immersi nella natura selvaggia, ideali per chi ama il trekking e le avventure all’aria aperta. Alcuni vantano anche un ricco patrimonio storico e culturale, con ville antiche, giardini monumentali e percorsi tematici da esplorare. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Ecco sei parchi lombardi da non perdere e qualche attività consigliata da fare in giornata.