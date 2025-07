La bolla di caldo sta per esplodere: temporali in arrivo sulla Lombardia, dove e quando

Milano, 3 luglio 2025 – Dal caldo torrido ai temporali violenti. Nulla di nuovo sul cielo di Lombardia dove il sole fin troppo splendente di queste ore potrebbe a breve lasciare spazio alle nubi gonfe d’acqua. La bolla dell’umidità sta dunque per esplodere un’altra volta con conseguenze tutte da verificare. Di certo le ultime precipitazioni seguite al caldo torrido hanno causato problemi seri in Valtellina e in Valcamonica, con frane, smottamenti e famiglie sfollate ancora in attesa di rientrare a casa. Scene che con maggiore o minore gravità, a seconda delle giornate, si ripetono puntualmente a ogni estate da anni, specchio del cambiamento climatico e della tropicalizzazione delle stagioni che costringono a rivedere i modelli lavorativi. L’ordinanza regionale per interrompere le attività dei mestieri più esposti a rischi per la salute durante le ore calde ne è una prova. Ma cosa ci aspetta nelle prossime ore, dunque?

I danni della frana in Valdisotto, provincia di Sondrio

L’avviso

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali a partire dal pomeriggio fino alla mezzanotte. Come sempre in questi casi, durante l'allerta meteo “si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Bisogna prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città”

La mappa

Le zone a rischio temporali fino alle 24 del 3 luglio sono le seguenti: Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali, Milano e provincia, Pianura centrale, Bassa Pianudre centro-occidentale, Appennino Pavese