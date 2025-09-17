Milano solo da bere?
Andrea Morleo
Milano solo da bere?
Milano
Sciopero generale del 22 settembre 2025. Atm, orari e fasce di garanzia. Le motivazioni dei sindacati
17 set 2025
REDAZIONE MILANO
Metropolitane, autobus e tram a rischio per la mobilitazione a sostegno della popolazione di Gaza. Tutte le informazioni

Lo sciopero generale del 22 settembre potrebbe avere conseguenze sulle linee Atm

Milano, 17 settembre 2025 – Sarà un lunedì di impegno (per chi sciopera) e di passione (per chi volente o nolente subirà le conseguenze dello sciopero) quello che attende l’Italia tutta il 22 settembre. Uno sciopero generale di 24 ore è stato indetto, infatti, dai sindacati di base Usb, Cub, Adl Cobas e Sgb a sostegno della popolazione di Gaza e della Global Sumud Flotilla. Le ripercussioni si sentiranno su tutti i settori: scuole, università, logistica e trasporti. Potranno aderire i dipendenti dei settori pubblici e privati, escluso quello aereo e aeroportuale.

Lo sciopero generale, le fasce di garanzia Atm

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, Atm fa sapere che a Milano “l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio.

Per quanto riguarda la funicolare Como-Brunate, il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio

Le motivazioni del sindacato Usb

Lo sciopero è stato proclamato per “l’aggravarsi della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza oggetto di un vero e proprio genocidio da parte dello Stato di Israele e la continua rapina di territorio palestinese; totale blocco da parte dell’esercito israeliano degli arrivi umanitari alla popolazione stremata; gravi minacce di attacco da parte del Governo israeliano nei confronti delle navi della missione umanitaria mondiale “Global Sumud Flotilla”; rischio concreto di attacco da parte delle forze armate Israeliane alle navi della Flotilla; inerzia del Governo italiano e dell’Unione Europea nel respingere le gravi affermazioni dei ministri Israeliani che equiparano gli equipaggi della GSF a terroristi; indisponibilità dell’Unione Europea e del Governo italiano di imporre sanzioni adeguate alla gravità della situazione e ad interrompere ogni relazione istituzionale e collaborazione economica, scientifica e politica con lo stato di Israele”.

