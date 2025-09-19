Stefano De Martino derubato del suo Patek Philippe a Milano con il trucco dello specchietto: quanto vale l’orologio

Milano – Il conduttore televisivo Stefano De Martino è stato rapinato alle 17 del 18 settembre a Milano di un Patek Philippe del valore di circa 40mila euro. Il colpo è andato in scena in via Castelbarco, a due passi dalla Bocconi. Stando alle prime informazioni, gli scippatori in scooter hanno usato la “tecnica dello specchietto”, con un modus operandi che fa pensare ai trasfertisti di orologi in arrivo dalla Campania.

La rapina il trucco dello specchietto

Dopo il tocco al retrovisore, il trentacinquenne De Martino ha abbassato il finestrino dell’auto per controllare se ci fossero danni alla carrozzeria, e in quel momento uno dei due uomini, con casco integrale, si è avvicinato allo sportello e si è avventato sul polso sinistro del popolare personaggio televisivo di Rai Uno. De Martino ha opposto resistenza, ma l’aggressore è comunque riuscito a sfilargli il prezioso cronografo e a raggiungere il complice per scappare in motorino.

Le indagini della polizia

Dopo il primo intervento degli agenti delle Volanti, De Martino si è presentato in serata in Questura per sporgere denuncia. Le indagini sono state affidate agli specialisti dell’Antirapine della Squadra mobile, che passeranno al setaccio le immagini registrate dalle telecamere. È probabile che il conduttore sia stato agganciato altrove e pedinato in attesa del momento giusto per entrare in azione. I rapinatori hanno scelto via Castelbarco per agire, approfittando della coda provocata da alcuni cantieri stradali.

Stefano De Martino in scena alla Cavea del Parco della Musica di Roma

Impennata di furti di orologi di lusso

Negli ultimi mesi, a Milano, si sono intensificati le rapine e i furti di orologi di lusso, soprattutto nelle zone del centro e del Quadrilatero della Moda. Circa due settimane fa, un uomo che passeggiava con la moglie e la figlia in via Sant’Andrea è stato rapinato da un giovane descritto come nordafricano che gli è piombato alle spalle e gli ha strappato dal polso un cronografo Patek Philippe del valore di 75mila euro.

A metà luglio, due rapine aveva fruttato un Richard Mille e un Patek Philippe per un valore totale di 380mila euro: una delle due vittime era Nevzat Kaya, vicepresidente della squadra di calcio turca Trabzonspor. Appena pochi giorni prima, erano stati rubati o rapinati diversi orologi dal valore complessivo di quasi 400mila euro. Ci sono ormai bande specializzate in questo tipo di furti, capaci di riconoscere il valore degli accessori.