Fedez si scusa con Sinner dal palco di Assago: “Mi assumo le responsabilità, non sono riuscito a spiegarmi”

MILANO - Fedez ha chiesto scusa pubblicamente durante il suo concerto di venerdì sera al Forum di Assago per le polemiche scatenate dalla sua nuova canzone in cui paragona l’accento di Jannik Sinner a quello di Adolf Hitler. "Ho scritto una nuova canzone, ma è successo un putiferio. Mi assumo tutte le responsabilità", ha dichiarato il rapper dal palco milanese.

La controversia era esplosa alcuni giorni fa quando Fedez aveva pubblicato nelle sue storie Instagram un’anteprima del brano contenente il verso: “L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. Il riferimento alle origini altoatesine del tennista numero due al mondo, cresciuto in una famiglia di madrelingua tedesca a San Candido, aveva immediatamente scatenato un’ondata di indignazione.

Un esposto è stato presentato alla Procura di Bolzano per istigazione all’odio razziale dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Martucci. Anche il partito del Südtirol aveva definito “stupido e offensivo” l’accostamento tra Jannik e Hitler.

Inizialmente Fedez aveva difeso il verso durante un’intervista radiofonica, sostenendo che “non è una critica a Sinner, è più una critica al fanatismo italiano” e definendolo “ironia”. Tuttavia, di fronte all’escalation delle polemiche, il rapper ha scelto la strada delle scuse pubbliche dal palco dell’Unipol Forum.

“È un brano dove io volevo portare all’esasperazione diversi concetti, paragonando sportivi che non sono considerati italiani allo sportivo italiano più famoso al mondo”, ha spiegato Fedez. “Non sono riuscito a spiegarmi, l’unica cosa che posso fare è chiedere scusa”.

Il concerto, programmato per celebrare i dieci anni dal suo primo show al Forum, rappresenta il ritorno del rapper sui palchi dopo anni di assenza dagli eventi dal vivo.