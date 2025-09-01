Riecco i temporali: prosegue l’allerta meteo a Milano e in Lombardia. La mappa del rischio

Milano – Prosegue fino a mezzanotte su Milano e provincia l'allerta meteo per rischio idrogeologico, idrico e temporali. Sorvegliati speciali i fiumi Lambro e Seveso, a rischio esondazione a causa delle forti piogge: si raccomanda attenzione nelle zone della città interessate da questi fiumi. I cittadini sono inoltre invitati a non sostare nelle aree verdi, nei parchi e nelle zone alberate, nonché sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Gli oggetti presenti sui balconi vanno infine messi in sicurezza. Attivato il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano: effettuerà il monitoraggio e il coordinamento degli eventuali interventi in città.

Le previsioni

Per la giornata di oggi, martedì 2 settembre, si prevede ancora instabilità sulla regione. Le precipitazioni saranno per lo più concentrate nelle ore notturne e in mattinata, ma proseguiranno anche nella seconda parte. Il carattere delle precipitazioni sarà prevalentemente temporalesco, in un primo momento sui settori orientali e successivamente su quelli centrali e occidentali. La possibilità di innesco dei fenomeni è più alta sulla fascia prealpina ma il flusso in quota proveniente da Nord potrebbe tendere poi a trascinarli verso Sud.

La mappa

Se per il nodo idraulico di Milano è allerta gialla per rischio idraulico e temporali, nella zona dei Laghi e delle Prealpi Varesine, del Lario e delle Prealpi Occidentali il livello di allerta sale ad arancione (rischio moderato) per rischio idrogeologico e temporali.

Allerta gialla in molti altri territori lombardi: Valchiavenna, Media-Bassa Valtelina, Orobie Bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Pianura centrale-orientale-occidentale.