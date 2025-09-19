Solange Marchignoli a 'Dentro la notizia’: “Io picchiata dal mio ex, ora arrestato. Non bisogna avere paura di denunciare”

Milano, 19 settembre 2025 – “Sono una penalista che difende anche le donne vittime di violenze, sono un personaggio pubblico ma soprattutto sono una donna. E mi sento in dovere di dimostrare che non bisogna avere paura e vergogna. Bisogna denunciare perché la giustizia esiste, la giustizia può proteggere”.

Vittima di maltrattamenti e violenze da parte del suo ex compagno, l'avvocato Solange Marchignoli sceglie di raccontare la sua storia su Canale 5, intervistata da Gianluigi Nuzzi per la trasmissione 'Dentro la notizia’. “Il primo schiaffo è arrivato durante una vacanza all'Isola d'Elba dopo una discussione per futili motivi”, ricorda Solange Marchignoli, in passato legale di Azouz Marzouk, Alessia Pifferi e Nina Moric, per citare soltanto alcuni dei casi seguiti.”Questa storia ha un grande mantello di tossicodipendenza - spiega – io non ho mai conosciuto la droga, ma ho raccolto la sua richiesta d'aiuto. Abbiamo fatto dei percorsi insieme perché pensavo che questo problema gigante potesse essere risolto. Volevo aiutarlo - aggiunge a proposito del suo rapporto con l'ex compagno, un facoltoso iraniano di 53 anni arrestato nei giorni scorsi per maltrattamenti e lesioni nei suoi confronti - perché mi sono innamorata di lui e delle sue fragilità. Ho contattato le migliori cliniche e ho cercato di aiutarlo nel modo migliore. Il problema è che io pensavo che la mano che muoveva la violenza, la penna che scriveva messaggi inenarrabili o la bocca che diceva parole inqualificabili, per me erano la conseguenza di un demone, per me erano un qualcosa più forte di lui. Così ho pensato che una volta eliminata quell'ombra le avrei offerta una vita bella, fatta di cose semplici e di affetti”.

"La relazione si era rotta l'anno scorso, io l'avevo lasciato perché era una situazione fuori da ogni logica umana - prosegue l'avvocatessa – il problema era anche la mia immagine di professionista, di persona che va in televisione. Lui ha fatto un lavoro d'isolamento, invece di essere complice, cercava di prevaricarmi, non voleva che andassi in tv, non voleva che facessi niente”. L'ultimo pestaggio è avvenuto a Dubai: “Eravamo in un appartamento, stavamo discutendo e io ho perso conoscenza. Ho solo alcuni flash, mi sono risvegliata in clinica - dice -. Mi sono risvegliata che avevo la mascella con una frattura aperta, avevo i denti superiori in gola. Mi hanno operata. Lui mi ha detto che ero caduta e ho picchiato il viso sul tavolo. Tornata a Milano, anche se lui non voleva, sono andata all'ospedale perché non sapevo cosa mi avessero fatto. Ho scoperto al San Paolo che ho dodici viti nella mascella”.