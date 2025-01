Neve in Lombardia poi l’ondata di aria gelida: cosa ci aspetta in poche ore tra nevicate, pioggia e freddo improvviso

Milano, 8 gennaio 2025 – Pioggia e acquazzoni sparsi. Non solo. Anche neve sulle Alpi, oltre i 1000-1400 metri. È il quadro che attende il nord del paese, Lombardia compresa nelle prossime ore. Tutta “colpa” di un nuovo impulso instabile, in avvicinamento tra la sera e la notte che determinerà un netto peggioramento meteo. Tra oggi, mercoledì 8 gennaio e domani, giovedì 9 gennaio, è atteso il passaggio di una nuova perturbazione atlantica, che farà sentire i suoi effetti soprattutto nella notte di giovedì con nevicate sulle Alpi. La neve – molto attesa – è arrivata già negli scorsi giorni sulle montagne lombarde, per la gioia dei turisti e degli appassionati di sci. In Valtellina (Sondrio) l’Epifania ha riportato sul territorio un’atmosfera ovattata e vie ricoperte di neve fresca. Dalla sera di venerdì 10 gennaio è in arrivo l’ingresso di un anticiclone atlantico, che si protrarrà anche a sabato e domenica, contestualmente atteso un marcato diminuzione delle temperature (al di sotto delle medie del periodo). Aria più secca e fredda è prevista aggirare le Alpi ed entrare dalla Porta della Bora con un calo termico. Ma veniamo alle previsioni meteo di Arpa Lombardia per i prossimi giorni.

Domani 9 gennaio

Stato del cielo: nel prime ore del giorno coperto su tutta la regione, poi nuvole in graduale dissolvimento a partire da ovest. Precipitazioni: nella notte deboli diffuse su tutta la regione, a carattere nevoso sulle Alpi e Prealpi con quota variabile tra 1300 e 1600 metri, in mattinata deboli precipitazioni residue sul mantovano. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. In pianura minime intorno a 3 °C, massime intorno a 11 °C. Zero termico: tra 2000 e 2400 metri. Venti: in pianura in mattinata deboli variabili, nel pomeriggio rinforzo da i settori orientali, in montagna sui rilievi di confine venti settentrionali moderati. Altri fenomeni: possibili foschie e locali banchi di nebbia in serata sulla pianura.

Venerdì 10 gennaio

Stato del cielo: nella prima parte della giornata sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio da poco nuvoloso a coperrto. Precipitazioni: in serata deboli nevose sui rilievi di confine. Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie. Zero termico: tra 1600 e 2000 metri. Venti: in pianura al mattino deboli occidentali, poi rinforzo da debole a moderato dai settori orientali, al mattino sulla pianura occidentale vento moderato settentrionale, in montagna vento debole settentrionale. Altri fenomeni: possibili foschie o nuvole basse sulla pianura nelle ore più fredde della giornata.