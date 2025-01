Sondrio, la neve (alla fine) è arrivata: lo spettacolo della Valchiavenna imbiancata

Madesimo (Sondrio) – Attesa, era attesa. Ma l’arrivo della neve, questa volta in concomitanza dell’Epifania 2025, offre sempre uno spettacolo speciale. Come da previsioni degli scorsi giorni su Alpi e prealpi lombarde in queste ore sono scesi copiosi fiocchi bianchi. Le nevicate in Lombardia sono dovute all’affacciarsi di una perturbazione che ha interessato tutto sull’arco alpino.

A Madesimo, in provincia di Sondrio, diversi turisti ne stanno approfittando per godersi l’ultimo giorno (per domani per molti scatta il rientro a scuola o a lavoro, dopo le lunghe vacanze di Natale), mentre qualcun altro è appena arrivato, pronto a godersi la neve fresca. "Questa nevicata è stata un dono perché è molto bella e ci ha permesso di sciare molto bene", ha commentato un turista in partenza per Milano. Percorrendo in direzione nord la Strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, è all'altezza di Campodolcino (Sondrio), a circa 1000 metri di quota, che la pioggia vira in neve, regalando un paesaggio completamente imbiancato.

E le previsioni per i prossimi giorni? Domani, martedì 7 gennaio, il mattino ci saranno ancora precipitazioni diffuse su buona parte della regione. Come sottolineato dal bollettino meteo di Arpa Lombardia, da mercoledì 8 gennaio seguirà una breve "finestra" di tempo stabile seppur uggioso, prima del passaggio di una nuova perturbazione attesa per giovedì 9 gennaio. Infine, probabile per venerdì 10 gennaio ci sarà un netto miglioramento con più sole, ma anche con venti settentrionali in rinforzo. In tutto questo contesto le temperature si manterranno generalmente stazionarie, con possibili gelate in pianura mercoledì mattina.