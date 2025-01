Nevica ancora in Lombardia, poi arriva il freddo artico con gelate notturne. Le previsioni meteo

Milano, 7 gennaio 2025 – In Lombardia è in arrivo un’ondata di freddo artico con gelate notturne. Quando, dove e ci sarà ancora neve? Vediamo tutto più nel dettaglio.

Freddo artico e gelate in arrivo in Lombardia

Pioggia e neve in montagna

In Lombardia, continua a piovere e le nuvole potrebbero durare fino a mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio. Nevica, però, sulle Alpi oltre gli 800/1000 metri di quota: un'ottima notizia per le montagne vista la stagione fin qui decisamente sotto tono, in linea purtroppo con i cambiamenti climatici in atto che vedono temperature sempre sopra media in tutte le stagioni, in aggiunta a scarse precipitazioni.

Nevicate in montagna in Lombardia

Torna il sole

A partire dalla mattina i venerdì 10 gennaio tornerà il sole su tutta la regione. Bel tempo dunque dalle Alpi del Sondriese alle pianure del Mantovano, passando dal Milanese e Bresciano. Questo grazie a un campo di alte pressioni che garantisce tempo stabile e soleggiato.

Sarà un weekend dell'Immacolata caratterizzato dal sole

Freddo artico

Tra sabato 11 e domenica 12 gennaio, il promontorio di alta pressione si spingerà dal Nord Africa verso il Nord Europa, favorendo la discesa di venti freddi di origine artica. Questi venti, penetrando nel Mar Mediterraneo, daranno origine a una circolazione ciclonica dal carattere decisamente invernale. Se le previsioni saranno confermate, il prossimo weekend sarà contrassegnato da un clima destinato e diventare via via sempre più di stampo invernale. Le temperature subiranno un deciso calo anche in Lombardia.

Gelate notturne

Questo abbassamento delle temperature porterà estese gelate notturne al Nord, dove i termometri potrebbero rimanere di pochi gradi sopra lo zero anche durante il giorno, complice l’arrivo di freddi venti di Bora e Tramontana che progressivamente interesseranno tutto il Paese.

Gelate notturne

Mappa meteo Lombardia