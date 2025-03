Pioggia e neve in arrivo in Lombardia, quando e dove. Poi, (ri)sboccia la primavera: le previsioni meteo

Nessuna illusione. Nonostante il bel tempo degli ultimi giorni, la primavera non è ancora pronta a sbocciare completamente. Del resto, sul calendario se ne parla il 21 marzo. A Milano e in Lombardia il fine settimana inizia con sole, cielo azzurro e temperature gradevoli, ma domenica 9 marzo cambia tutto e ci aspettano giorni di maltempo: pioggia e tanta neve in montagna.

La causa del radicale cambiamento rispetto a questi giorni di alta pressione è riconducibile ad un riscaldamento stratosferico detto 'Final Warming' che caratterizza normalmente la chiusura della fase fredda invernale. Nel concreto, come spiegato gli esperti de ilmeteo.it, è come una sorta di passaggio della stratosfera in "modalità estiva", ovvero quella situazione per cui il Vortice Polare si dissipa e si sviluppano le easterlies (i venti con moto retrogrado, da est verso ovest, lungo la circonferenza del pianeta, sopra i 5 Km di altitudine, alle medie-alte latitudini, che persistono fino a fine Agosto/inizio Settembre quando il vortice torna ad approfondirsi).

In sostanza ciò si configura come un normale "decadimento stagionale", prendendo il nome di 'Final Warming' (ad indicare proprio la fine della stagione) più semplicemente dovuto alle implicazioni termodinamiche, ovvero come conseguenza della radiazione solare che ritorna e riscalda la regione polare. Solitamente questo evento avviene tra la fine di marzo e aprile, quest'anno invece si verificherà già nella prima parte di marzo. Ma vediamo tutto più nel dettaglio.