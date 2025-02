Lombardia sottozero: fino a quando durerà questo freddo? Cosa dicono le previsioni meteo

Milano, 17 febbraio 2025 – Freddo intenso in Lombardia, almeno fino a venerdì. Se la pioggia dovrebbe restare lontano dalla regione per i prossimi giorni (dopo un inizio di febbraio piovoso) altrettanto non si può dire del gelo, che continuerà a farsi sentire in quadro meteo sostanzialmente stabile fino al weekend. Domani le minime saranno sottozero in gran parte della regione: al Nord niente piogge ma sono previsti passaggi nuvolosi dovuti a venti freddi dai quadranti nord-orientali. La svolta, verso temperature meno rigide, arriverà probabilmente sul finire della settimana.

Grandine Grandinata improvvisa maltempo nel giorno di San Valentino foto Ansa Salmoirago

Il tutto arriva dopo il “pazzo” San Valentino sul fronte meteo a Milano in poche ore si sono avvicendati sole poi tuoni, fulmini, pioggia e grandine che ha imbiancato il capoluogo la città come se fosse neve. Si trattava di ‘graupel’ (nota comunemente come “gragnola”). Di certo un fenomeno atmosferico più raro rispetto a quelli citati all’inizio. Si tratta della cosiddetta neve tonda (o neve granulosa friabile o grandine molle o anche pallottoline di neve), una precipitazione atmosferica solida, costituita da palline di ghiaccio bianche e opache, che cadono da una nube. Ma partiamo dalle previsioni meteo del bollettino di Arpa Lombardia per i prossimi giorni.

Oggi lunedì 17 febbraio

Ristagno di nubi basse su gran parte della Pianura e delle valli, in parziale apertura nelle ore pomeridiane; alle quote più alte sereno o al più velato. Precipitazioni assenti. Temperature massime in Pianura tra 6 e 9°C. Zero termico intorno a 800 metri. Venti in pianura deboli orientali; in montagna deboli settentrionali con locali rinforzi sui crinali alpini, di direzione variabile alle quote inferiori.

Domani martedì 18 febbraio

Stato del cielo: su gran parte della Pianura e delle valli probabile insistenza di copertura di nubi basse; alle quote superiori a 2000 metri circa sereno o al più velato. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie in Pianura, in rialzo alle quote più alte. In Pianura minime tra -3 e 1 °C, massime tra 6 e 9°C. Zero termico: intorno a 800 metri. Venti: in pianura prevalentemente deboli orientali; in montagna deboli di direzione variabile o settentrionali.

Mercoledì 19 febbraio

Stato del cielo: sulla Pianura e nelle valli copertura irregolare di nubi basse, tendenti a dissolversi parzialmente nel corso della giornata; alle quote più alte velature in transito, tendenti a divenire più marcate in serata. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime e massime senza variazioni di rilievo. In pianura minime intorno a 0 °C, massime intorno a 8 °C. Zero termico: intorno a 800 metri. Venti: in pianura deboli in prevalenza orientali; in montagna deboli di direzione variabile o settentrionali.

Giovedì 20 febbraio

Stato del cielo: probabile dissolvimento della copertura di nubi basse insistente nei giorni precedenti, dunque ovunque sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in leggero rialzo. Zero termico: intorno a 800 metri, in possibile rapida risalita fino a oltre 2000 metri. Venti: deboli di direzione variabile.