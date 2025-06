Meteo a Milano e in Lombardia, prima settimana di luglio tra caldo da bollino rosso e violenti temporali

Milano, 30 giugno 2025 - Il caldo africano portato da Pluto non molla almeno per i prossimi giorni con Milano e Brescia da bollino rosso e temperatura sui 37 gradi. Il rischio temporali però è alto a Milano e in Lombardia ma per avere una vera diminuzione delle temperature bisognerà attendere il fine settimana.

Bollino rosso

Secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute, domani martedì 1 luglio e mercoledì 2 l'allerta di livello 3, la più elevata ("bollino rosso") riguarderà 17 città tra le quali Brescia e Milano. L'allerta di livello 3, ricorda il ministero, indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".

Pluto più debole ma non tanto

“L’alta pressione africana mostra segnali di indebolimento e un potenziale cambiamento imminente. Già nella giornata di oggi stanno infatti per arrivare forti temporali al Nord”. E' la previsione di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. “Sebbene la settimana si prospetti decisamente calda, sarà piuttosto turbolenta al Nord. Ci aspettiamo infatti molta instabilità pomeridiana sui rilievi settentrionali ma non solo, i temporali, con grandine annessa,potrebbero raggiungere anche le aree pianeggianti”. "In base agli ultimi aggiornamenti modellistici, prende sempre più forma un peggioramento vero e proprio delle condizioni meteo nel fine settimana. Una perturbazione atlantica potrebbe entrare in area mediterranea e sconfiggere definitivamente l'Anticiclone. Ovviamente si tratterebbe di un break temporalesco e nulla di più, ma basterebbe almeno per dare qualche giorno di respiro".

Le previsioni lombarde

“Il tempo sulla Lombardia - secondo Arpa - continua a essere stabile grazie alla permanenza di un anticiclone subtropicale, con giornate che saranno soleggiate e temperature ben sopra la media stagionale. Le condizioni di convezione molto intensa, specie durante le ore diurne, daranno spazio alla possibilità di fenomeni temporaleschi durante tutte le giornate. Con l'avvicinarsi del fine settimana invece si prevede un cedimento della struttura anticiclonica che porterà a un aumento dell'instabilità e temperature massime in calo”.

Previsioni giorno per giorno

Lunedì 30 giugno 2025

Da poco nuvoloso a molto nuvoloso specie sui rilievi, in pianura locali schiarite. Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale sui settori alpini e prealpini centrali ed orientali (allerta gialla) e sulla pianura orientale, ma non esclusi altrove. Temperature massime in pianura comprese tra 35 e 40 gradi.

Martedì 1 luglio 2025

Nuvolosità fortemente variabile, in pianura da sereno a nuvoloso mentre sui rilievi la copertura nuvolosa sarà maggiore. Precipitazioni a carattere temporalesco su Alpi e Prealpi già dalla tarda mattinata, poi possibilità di estensione dei fenomeni a tutta la regione fino a sera. Temperature in calo: in pianura minime tra i 20 e i 25 gradi massime tra i 35 e i 38

Mercoledì 2 luglio 2025

Irregolarmente nuvoloso con precipitazioni nella notte isolate sulle Prealpi, dal mattino sotto forma prevalente di temporale sulle Orobie e sull'Appenino, ma attesi fenomeni anche altrove; nel pomeriggio temporali anche in pianura mentre in serata generale attenuazione dei fenomeni. Temperature in ulteriore lieve calo. In pianura minime intorno ai 21, massime intorno ai 36.

Giovedì 3 luglio 2025

Sereno fino al pomeriggio, poi aumento della copertura nuvolosa in prevalenza alta. Precipitazioni deboli limitate ai settori prealpini orientali fino alla tarda mattinata; nel pomeriggio diffuse a buon parte della fascia alpina e prealpina e all'Appennino. Temperature minime in calo e massime in aumento.

Venerdì 4 luglio 2025

Giornata con cielo sereno o poco nuvoloso e possibilità di precipitazioni per lo più deboli nelle ore centrali. Temperature minime in aumento e massime in calo.

Sabato 5 luglio