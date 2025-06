Come proteggere cani e gatti dal caldo infernale di Milano: l'anticiclone africano Pluto e i rischi per i quattrozampe

Milano, 24 giugno 2025 - A Milano un inizio di settimana in crescendo per le ondate di calore. Domani (mercoledì 25 giugno) nel capoluogo meneghino e a Brescia è previsto bollino arancione (allerta di livello 2, che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute per bambini, anziani e fragili). "La massa d'aria bollente in arrivo ha già coinvolto gran parte dell'Europa occidentale nelle ultime 48 ore, portando valori incredibili oltre i 32-35°C tra Francia, Inghilterra, Paesi Bassi e Germania e picchi di 40-41°C in Spagna. La bolla calda si sta espandendo in queste ore verso il bacino del Mediterraneo provocando, oltre ad una maggior stabilità atmosferica con tanto sole, anche un deciso aumento delle temperature, i valori che potremo raggiungere in settimana saranno semplicemente in linea con un clima malato, sono attese punte di 35-39°C sulle pianure del Nord, e a peggiorare le cose ci si metterà pure un tasso di umidità notevole" ha detto Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it, confermando l'arrivo di una nuova fiammata africana. A patire questo caldo devastante non sono solo le persone ma anche cani e gatti. Come affrontare l'ondata di calore? Ci sono abitudini che vanno modificate? Se sì, quali? Ecco alcuni consigli a cura dell'Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) di Milano.