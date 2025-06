Le sette cascate più belle della Lombardia

Temperature canicolari in questo secondo fine settimana di giugno, caldo che anche per la settimana prossima non molla la presa. Dove trovare sollievo? Le montagne della Lombardia offrono molte possibilità per scappare, almeno per qualche ora, o per un fine settimana, dall'afa. A cominciare dalle cascate, che offrono un doppio effetto rigenerante e rilassante grazie all'azione combinata del rumore "bianco" dell'acqua, cioè a bassa frequenza e quindi con degli effetti benefici sul nostro cervello, e della natura circostante. Dalla provincia di Varese al Comasco, da Bergamo a Lecco e Brescia ecco 8 cascate da non perdere.